"Jest cichy, surowy, wymagający i zawsze wskazuje coś do poprawy" - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Fornal. Marcin Janusz z kolei w wywiadzie dla radia RDN wskazywał, że pod skrzydłami Grbicia trudno spocząć na laurach . "Bardzo ciężko go zadowolić, cały czas chce być lepszy. Mimo wygranych nadal wymaga od nas stawiania się lepszymi" - wyznał rozgrywający.

Nikola Grbić otwarcie o ojcu. "Nie zostawił mi żadnych bogactw"

Grbić podkreślił, ze ojciec "wpoił mu dyscyplinę" i wiele od niego wymagał. "Powtarzał i dociskał: Rób to, co musisz robić. Skończ to, co zacząłeś. Tego się od niego nauczyłem. Nie zostawił mi żadnych bogactw, domu, czy smochodu - niczego. Nie potrzebuję tego i nie potrzebowałem. Ale darem od niego jest to, że jestem tym, kim jestem" - podsumował.