Reprezentacja Polski siatkarzy w minionym sezonie dokonała rzeczy spektakularnej. Wiadomo, że zawsze, a już tym bardziej sportowcy z najwyższego topu, celują wyłącznie w zwycięstwa, ale z drugiej strony chodzi tu przede wszystkim o budowanie w sobie odpowiedniej mentalności.

Wilfredo Leon otrzymał trudne pytanie o złoto olimpijskie. Jak odpowiedział?

Nikt nie ma bowiem patentu na ciągłe wygrywanie, bo przecież w zawodowym sporcie aż roi się od sportowców na zbliżonym poziomie, dlatego każda seria jest tak spektakularna i godna uwagi. I właśnie taką wisienkę na torcie w minionych miesiącach fundowali nam wybrańcy selekcjoner Nikoli Grbicia, którzy szturmem zgarnęli wszystko, co było do zdobycia.

"Biało-Czerwoni" sięgnęli po triumf w Lidze Narodów, a następnie w kapitalnym stylu zgarnęli złote medale mistrzostw Europy , by na finiszu morderczego sezonu - mimo wielu problemów - przystemplować awans na igrzyska olimpijskie we Francji. A do tego kontynuowali genialną passę wygranych meczów. Już na starcie kwalifikacji, pokonując Belgię 3:2, zanotowali 18. wygraną z rzędu, bijąc swój dotychczasowy rekord liczby kolejnych meczów bez porażki.

Miałem przyjemność obcować z kadrą Grbicia przy okazji mistrzostw Europy i obserwowanie z bliska, jak funkcjonują jako drużyna, było doprawdy wielkim doświadczeniem. Serb okiełznał swój gwiazdozbiór perfekcyjnie, choć sam podkreślał, że w kadrze turniejowej ma takich zawodników, którzy w każdej innej drużynie byliby graczami pierwszego składu.

Mentalność absolutnego zwycięzcy przyświeca m.in. Wilfredo Leonowi, który nie zadowala się mniejszymi rzeczami w sporcie. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski celuje wyłącznie w pełną pulę, przy czym obrał bardzo skuteczną metodę małych kroków. Gdy rozmawialiśmy w Skopje, pierwszym przystanku na mapie ME, ze wszystkich sił zawężał rozmowę do trwającej imprezy, zostawiając snucie dalszych planów, również olimpijskich, po wykonaniu bieżącego zadania. A tym było złoto w czempionacie Starego Kontynentu.

Wilfredo Leon: "Prawie wszystko". I dodał, co ma na myśli

Później 30-letni przyjmujący już także otwarcie przyznał, że w Paryżu interesuje go wyłącznie sportowy Olimp. I to jest w pełni zgodne z jego filozofią, bo brązowe medale nie dają mu satysfakcji, a srebro to smutna "nagroda" dla przegranego w wielkim finale.

Kwestia złota IO, które byłoby ukoronowaniem wspaniałej kariery jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego siatkarza świata, została poruszona w wywiadzie w TVP Sport. Na co dzień grający we włoskim zespole Sir Safety Perugia sportowiec został zapytany "co oddałby za złoty medal".

Wypowiedź Leona pokazała, że sport i rodzina to dwa największe skarby w jego życiu. - Prawie wszystko - zaczął Leon.

- Jak mówię "prawie", to jest tak, że... Tym, co nie mógłbym dać, żeby wywalczyć złoto, jest moja rodzina. Dlatego mówię "prawie wszystko" - odparł as naszej kadry.

