Porażka kadry Grbicia, a tu takie wieści. Polacy zdeklasowali rywali

Na otwarcie tegorocznej uniwersjady Akademicka Reprezentacja Polski rozegrała spotkanie z Filipińczykami . Siatkarze z Azji nie mieli wówczas żadnych szans w starciu z podopiecznymi trenera Dariusza Luksa. Podobny los spotkał również Argentyńczyków, z którymi to Polacy mierzyli się niespełna dzień później . Tym sposobem "Orły" przystępowały do ostatniego grupowego spotkania z pewnym awansem do fazy play-off.

Mimo wywalczonego rezultatu z pewnością nasi reprezentanci mieli ogromny apetyt na to, aby zakończyć zmagania grupowe jako drużyna niepokonana. Zadanie to nie było jednak proste, bowiem 19 lipca "Biało-czerwoni" zmierzyć się mieli z Kolumbijczykami, którzy również nie zaznali dotychczas smaku porażki . Podobnie jak Polacy mogli się oni także pochwalić perfekcyjną passą spotkań bez utraty seta. Choć na papierze ten mecz miał być najcięższym sprawdzianem dla Polaków, rzeczywistość okazała się zgoła inna.

Polacy dobrze weszli w spotkanie, rozpoczynając od dwóch szybko zdobytych punktów. Po kilku akcjach Kolumbijczycy odrobili jednak stratę, doprowadzając do wyniku 4:4. Od tego momentu rozpoczęła się wymiana ciosów, która nie pozwalała zbytnio odskoczyć żadnej z drużyn. Minimalna przewaga wciąż była jednak po stronie podopiecznych Dariusza Luksa. Przy stanie 8:7 dla "Biało-czerwonych", rywale z Ameryki Południowej nieco się pogubili, co dało Polakom szansę na wypracowanie pokaźniejszego prowadzenia. To stopniowo rosło, przybliżając siatkarzy z kraju nad Wisłą do zapisania pierwszego seta na ich konto. Młodzi Kolumbijczycy stawiali co prawda opór, jednak nie byli w stanie skutecznie zniwelować powstałej straty. W końcowej fazie seta całkowicie wypadli oni z rytmu, co pozwoliło Polakom wygrać tę część spotkania imponującym wynikiem 25:15.