Popis polskich siatkarzy, zdemolowali rywali. Zagrają o medale mistrzostw Europy

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Trwa kapitalna seria polskich siatkarzy. Reprezentacja do lat 18, prowadzona przez trenera Jacka Nawrockiego, odprawiła z kwitkiem kolejnego rywala. Tym razem bez szans w spotkaniu z "Biało-Czerwonymi" byli Grecy, których młodzi polscy siatkarze rozbili zwłaszcza w drugim i trzecim secie. Zwycięstwo z Grecją 3:0 to już szósta wygrana Polaków na mistrzostwach Europy rozgrywanych we Włoszech. Dzięki niej są już pewni gry o medale - zakwalifikowali się do półfinału turnieju.

Grupa polskich siatkarzy U18 w czerwono-białych strojach na boisku podczas meczu mistrzostw Europy.
Reprezentacja Polski do lat 18 zagra o medale mistrzostw EuropyCEV.eumateriały prasowe

Rozgrywane we Włoszech mistrzostwa Europy do lat 18 to jak dotąd popis polskiej drużyny. Młody zespół "Biało-Czerwonych" prowadzony przez trenera Jacka Nawrockiego idzie przez turniej jak burza. Do wtorku był jedynym niepokonanym zespołem w stawce.

W szóstym meczu fazy grupowej - mistrzostwa są rozgrywane w dwóch ośmiozespołowych grupach - rywalem Polski była reprezentacja Grecji. Z trzema zwycięstwami na koncie utrzymywała szanse na awans do półfinału, który "Biało-Czerwoni" mieli już na wyciągnięcie ręki.

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Wyrównany początek, a potem taki zwrot. Kapitalny set młodych polskich siatkarzy

Drużyna Nawrockiego szybko objęła prowadzenie 9:6, ale grecki blok pomógł rywalom doprowadzić do remisu 11:11. Po kilku minutach polscy siatkarze zdołali jednak odskoczyć rywalom, obejmując prowadzenie 21:18.

Trener Greków próbował przerwać dobry okres gry "Biało-Czerwonych" przerwami, ale te nie wybiły z rytmu Polaków. Zwycięstwo 25:21 przypieczętował atakiem z prawego skrzydla Adam Potempa, zdobywając swój piąty punkt w tym spotkaniu.

Z trybun hali w Porta San Giorgio drużynę znad Wisły dopingowała grupka polskich kibiców. Na początku drugiej partii ich wsparcie było potrzebne, bo to Grecy wygrali trzy pierwsze akcje. Polacy błyskawicznie odwrócili jednak wynik, obejmując prowadzenie 5:4.

Co więcej, wkrótce odskoczyli rywalom na pięć punktów. Przewaga Polski rosła, dobrze funkcjonował jej blok, a rywale byli coraz bardziej bezradni. Łącznie "Biało-Czerwoni" zdobyli blokiem pięć punktów, w czym przodował Karol Leppert. Set skończył się pogromem - Polska rozbiła Grecję aż 25:11.

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Koncert polskich siatkarzy. Zagrają o medale mistrzostw Europy

Grekom trudno bylo się podnieść również w trzecim secie. Polscy siatkarze wygrali bowiem aż pięć pierwszych akcji tej partii. Grą polskiej drużyny kierował Jakub Przybyłkowicz, rozgrywający i kapitan drużyny, który w tym sezonie zadebiutował już w sparingach seniorskiej kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia.

A przewaga "Biało-Czerwonych" sięgnęła aż 11 punktów. To nie był zresztą koniec. Niczego nie zmieniły zmiany u Greków, a Polaków do jeszcze bardziej okazałego wyniku poprowadziły sprytne zagrywki. Ponownie zwyciężyli 25:11, pieczętując wygraną w trzech setach.

Szóste z rzędu zwycięstwo reprezentacji Polski we Włoszech przypieczętowało jej awans do półfinału turnieju. "Biało-Czerwoni" prowadzą w grupie pierwszej z kompletem punktów. W środę czeka ich jeszcze ostatnie spotkanie fazy grupowej - z reprezentacją Serbii. Półfinałowego rywala poznają po zakończeniu zmagań w drugiej grupie, gdzie dwa pierwsze miejsca zajmują obecnie Francuzi i Bułgarzy.

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Mistrzostwa Europy U18
Faza grupowa
14.07.2026
12:30
Zakończony
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