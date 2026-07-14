Rozgrywane we Włoszech mistrzostwa Europy do lat 18 to jak dotąd popis polskiej drużyny. Młody zespół "Biało-Czerwonych" prowadzony przez trenera Jacka Nawrockiego idzie przez turniej jak burza. Do wtorku był jedynym niepokonanym zespołem w stawce.

W szóstym meczu fazy grupowej - mistrzostwa są rozgrywane w dwóch ośmiozespołowych grupach - rywalem Polski była reprezentacja Grecji. Z trzema zwycięstwami na koncie utrzymywała szanse na awans do półfinału, który "Biało-Czerwoni" mieli już na wyciągnięcie ręki.

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Drużyna Nawrockiego szybko objęła prowadzenie 9:6, ale grecki blok pomógł rywalom doprowadzić do remisu 11:11. Po kilku minutach polscy siatkarze zdołali jednak odskoczyć rywalom, obejmując prowadzenie 21:18.

Trener Greków próbował przerwać dobry okres gry "Biało-Czerwonych" przerwami, ale te nie wybiły z rytmu Polaków. Zwycięstwo 25:21 przypieczętował atakiem z prawego skrzydla Adam Potempa, zdobywając swój piąty punkt w tym spotkaniu.

Z trybun hali w Porta San Giorgio drużynę znad Wisły dopingowała grupka polskich kibiców. Na początku drugiej partii ich wsparcie było potrzebne, bo to Grecy wygrali trzy pierwsze akcje. Polacy błyskawicznie odwrócili jednak wynik, obejmując prowadzenie 5:4.

Co więcej, wkrótce odskoczyli rywalom na pięć punktów. Przewaga Polski rosła, dobrze funkcjonował jej blok, a rywale byli coraz bardziej bezradni. Łącznie "Biało-Czerwoni" zdobyli blokiem pięć punktów, w czym przodował Karol Leppert. Set skończył się pogromem - Polska rozbiła Grecję aż 25:11.

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Grekom trudno bylo się podnieść również w trzecim secie. Polscy siatkarze wygrali bowiem aż pięć pierwszych akcji tej partii. Grą polskiej drużyny kierował Jakub Przybyłkowicz, rozgrywający i kapitan drużyny, który w tym sezonie zadebiutował już w sparingach seniorskiej kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia.

A przewaga "Biało-Czerwonych" sięgnęła aż 11 punktów. To nie był zresztą koniec. Niczego nie zmieniły zmiany u Greków, a Polaków do jeszcze bardziej okazałego wyniku poprowadziły sprytne zagrywki. Ponownie zwyciężyli 25:11, pieczętując wygraną w trzech setach.

Szóste z rzędu zwycięstwo reprezentacji Polski we Włoszech przypieczętowało jej awans do półfinału turnieju. "Biało-Czerwoni" prowadzą w grupie pierwszej z kompletem punktów. W środę czeka ich jeszcze ostatnie spotkanie fazy grupowej - z reprezentacją Serbii. Półfinałowego rywala poznają po zakończeniu zmagań w drugiej grupie, gdzie dwa pierwsze miejsca zajmują obecnie Francuzi i Bułgarzy.

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Reprezentacja Polski siatkarzy U18 CEV.eu materiały prasowe

Jakub Przybyłkowicz, rozgrywający i kapitan kadry U18 CEV.eu materiały prasowe

Alan Otak, siatkarz reprezentacji Polski do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





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