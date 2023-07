Polskie nadzieje ruszają do boju. Powalczą o złoto?

Polska potęgą w siatkówce jest i basta. Zarówno w wydaniu seniorskim jak i juniorskim. Drużyna, która dziś w Bahrajnie rozpocznie bój o mistrzostwo świata do lat 21 w dużej mierze składa się z siatkarzy, którzy dwa lata temu byli najlepsi w turnieju do lat 19 - aż 10 z 12 zawodników drużyny Mateusza Grabdy było najlepszych na świecie w Teheranie w niższej kategorii wiekowej. Poprzedni turniej został rozegrany w 2021 roku we Włoszech oraz w Bułgarii. Reprezentacja Polski, którą prowadził trener Daniel Pliński, zajęła wówczas trzecie miejsce.