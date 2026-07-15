Polski siatkarz znów wysłał sygnał do Grbicia. Przyćmił nawet Leona

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze nie dali szans reprezentacji Bułgarii w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" rozbili wicemistrzów świata 3:0, a jednym z bohaterów został Bartłomiej Lemański. Środkowy, który w tym sezonie wrócił do kadry po ponad sześciu latach, po raz kolejny pokazał trenerowi Nikoli Grbiciowi, że stać go na to, by być podstawowym zawodnikiem polskiej kadry. Tym razem oprócz bloków dołożył do swojej gry znakomite zagrywki - w tym elemencie przyćmił nawet Wilfredo Leona.

Bartłomiej Lemański i polscy siatkarze w czerwono-białych strojach po zdobyciu punktu w meczu.
Bartłomiej Lemański (drugi z prawej) znów spisał się znakomicieJAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

W tym sezonie reprezentacyjny środek siatki przechodzi metamorfozę. Z powodów zdrowotnych z gry zrezygnowali Mateusz Bieniek i Norbert Huber, ten drugi zresztą bez porozumienia z Nikolą Grbiciem. Problemy ze zdrowiem ma Jakub Kochanowski, który jeszcze nie wystąpił tego lata w kadrze.

Ale selekcjoner reprezentacji Polski ma do dyspozycji Bartłomieja Lemańskiego. Mierzący 217 cm środkowy wrócił do kadry po ponad sześciu latach przerwy, u Grbicia gra po raz pierwszy. W środę wysłał Serbowi kolejny sygnał, że może być ważną postacią kadry w tym sezonie.

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Kapitalny występ Bartłomieja Lemańskiego. Przyćmił nawet Wilfredo Leona

Lemański jest z reprezentacją od pierwszego turnieju Ligi Narodów i od początku spisuje się bardzo dobrze. W środę w Chicago dał popis w meczu z Bułgarią. A przecież po drugiej stronie były młode gwiazdy z Aleksandyrem Nikołowem na czele i wielu wicemistrzów świata sprzed roku.

Lemański jednak od początku mocno zaznaczył swoją obecność na boisku. Zanotował cztery punktowe bloki, mocno przyczyniając się do kapitalnego wyniku polskiej drużyny w tym elemencie - łącznie siatkarze Grbicia zatrzymali Bułgarów na siatce aż 13 razy.

Na tym jednak nie koniec. Lemański w Chicago znakomicie czuje się bowiem w polu zagrywki. Kroku starał się mu dotrzymać Wilfredo Leon, ale środkowy przyćmił i jego - przyjmujący zanotował dwa asy serwisowe. Lemański zdobył bowiem zagrywką aż pięć punktów, popełniając tylko jeden błąd przy aż 16 wykonanych serwisach.

"Takich statystyk często nie ma Wilfredo Leon, który jest naszym czołowym serwującym. Lemański czuje się pewnie na boisku. Zastanawialiśmy się, jak będzie się czuł jako podstawowy środkowy. Na razie spełnia się w 100 procentach" - ocenił go w studiu Polsatu Sport Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.

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Lemański zdobył z Bułgarią jeszcze dwa punkty atakiem, co łącznie dało 11 "oczek". Lepszy pod tym względem o dwa punkty był tylko Bartłomiej Bołądź, atakujący polskiej drużyny. W rankingu efektywności zawodników Lemański był już jednak najlepszy na boisku, grając na +9.

Tym samym 30-letni zawodnik został jednym z bohaterów spotkania i jeszcze umocnił swoją pozycję w walce o podstawowy skład reprezentacji Polski. W meczu z Bułgarią drugim polskim środkowym był Szymon Jakubiszak. Po turnieju w Gliwicach Grbić chwalił też Jakuba Nowaka, a do USA Serb zabrał również Jakuba Majchrzaka.

Kolejne spotkanie Polski w Chicago zostanie rozegrane w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Rywalem będzie Brazylia.

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