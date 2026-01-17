Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski siatkarz złapany na dopingu, grożą mu cztery lata zawieszenia. Zdecydowana reakcja

Igor Szarek

Swego czasu całym środowiskiem kibicowskim wstrząsnęły wieści na temat wykrycia substancji dopingującej w organizmie zawodnika Bogdanki LUK Lublin Mikołaja Sawickiego. Od tego wydarzenia minęło już kilka miesięcy i choć sprawa wciąż nie została rozstrzygnięta, co jakiś czas możemy usłyszeć o nowych działaniach komisji, oraz samego siatkarza. Okazuje się, że Sawicki nie próżnuje i obecnie szuka on alternatywnej drogi oczyszczenia się z zarzutów.

Mężczyzna w sportowej koszulce drużynowej z nadrukami sponsorów, wyrazisty wyraz twarzy, rozmyte tło z kolorowymi światłami.
Mikołaj Sawicki NurPhoto / ContributorGetty Images

Sprawa Mikołaja Sawickiego odbiła się szerokim echem w krajowych mediach. Trudno się temu dziwić, bowiem u 26-latka wykryto kilka miesięcy temu modafinil, a więc substancję absolutnie zakazaną przez WADA.

Od tego czasu minęło już ponad pół roku. W sprawie pojawiało się wiele różnych wątków, jednak do dziś nie otrzymaliśmy konkretnego wyroku. Swego czasu dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej przekazał, że śledztwo wciąż trwa, a w grze pozostają obecnie trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze.

Wydawać by się mogło, że zawodnik Bogdanki LUK Lublin w tej sytuacji znajduje się na przegranej pozycji. Sam zainteresowany uważa jednak inaczej, o czym świadczy dość niespodziewany ruch, mający na celu oczyszczenie jego nazwiska z wszelkich zarzutów.

Szef POLADA ujawnia. Taką linię obrony zdecydował się powziąć polski siatkarz

W rozmowie z portalem "TVP Sport" szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski przekazał zaktualizowane informacje ws. toczącego się obecnie postępowania. Okazuje się, że Mikołaj Sawicki przeszedł do kontrofensywy, obarczając winą za obecną sytuację laboratorium, w którym dokonywano analizy jego próbki.

"Zawodnik zdecydował się podważyć metodę analityczną zastosowaną do wykrycia substancji zabronionej przez laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową. Sprawa została skierowana do Światowej Agencji Antydopingowej co oznacza, że do momentu rozstrzygnięcia przez WADA lub później CAS-Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu z siedzibą w Lozannie, postępowanie główne zostanie zawieszone. Podważanie dotyczy samej procedury analitycznej, a nie sposobu jej realizacji" - mówi Rynkowski.

Warto przypomnieć, że według najgorszego z przytoczonych jakiś czas temu scenariuszy, Sawickiemu grożą cztery lata zawieszenia. Istnieją jednak nadzieje, że siatkarz da radę udowodnić brak swojej winy, bądź też, jak zrobiła to chociażby Iga Świątek, dowiedzie przypadkowości zażycia nielegalnej substancji. Wówczas kara może okazać się o wiele krótsza. Swego czasu w obronie 26-latka stanęło kilka naprawdę znaczących osób, w tym między innymi jego klubowy kolega Wilfredo Leon.

