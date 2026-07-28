Polski siatkarz zdradza ws. Ukraińców. Jedna różnica. To może być decydujące

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już w środę rozpocznie się wielki turniej finałowy Ligi Narodów mężczyzn. Nasi siatkarze spotkanie ćwierćfinałowe rozegrają w czwartek z Ukrainą, która może być stosunkowo niewygodnym rywalem. W podobnych tonach o przeciwnikach wypowiada się również Jan Firlej - rozgrywający kadry. Ten również zwraca uwagę na obecność Ołeha Płotnickiego, czyli największej gwiazdy tamtejszej drużyny. I to on może właśnie wiele zmienić.

article cover
Jan Firlej (z prawej) w reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Po znakomitej fazie zasadniczej Ligi Narodów polscy siatkarze zajęli 2. miejsce w końcowej tabeli tego etapu rozgrywek, a to oznaczało oczywiście promocję do turnieju finałowego. Co więcej, dzięki wysokiej lokacie "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem - Ukrainą. Nasza kadra już od kilku dni przebywa w chińskim Ningbo, gdzie odbędą się najważniejsze rozstrzygnięcia.

I choć do starcia o strefę medalową z naszym udziałem dojdzie dopiero w czwartek, to atmosfera wokół meczu już jest podgrzewana. W końcu kilka słów powiedział już Jan Firlej. Rozgrywający w rozmowie z Polsatem Sport wskazał, że Ukraina to bardzo nieprzyjemny rywal. Do tego wskazał, że ogromny wkład w wydarzenia na boisku może mieć Ołeh Płotnicki (przyjmujący)

Zobacz również:

Bartosz Kurek i Tomasz Fornal
Liga Narodów siatkarzy

Kurek stanowczo o Fornalu. "Charakter wybuchowy", w kadrze doszło do zmian

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

W końcu gracz włoskiej Perugii jest jednym z najlepszych w swojej profesji. Co ciekawe, gdy Ukraina grała z Polakami w pierwszym turnieju VNL (3:2), to był on nieobecny. Teraz natomiast może być w pełni zmobilizowany, by dać swojej reprezentacji możliwe najwięcej, jak się da.

- Myślę, że Ołeh to klasowy gracz, więc na pewno to wartość dodana dla drużyny z Ukrainy. Graliśmy z nimi na pierwszym turnieju, gdzie właśnie tylko jego brakowało. Wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal, ale z pewnością dobrze ich przeanalizujemy. Skupimy się też na tym, co my chcemy robić na boisku i wszystko w naszych rękach - powiedział.

Firlej zdradził przepis na sukces. "Musimy"

Do tego dodał również, że Polacy będą skupieni na sobie i swojej grze. Kluczem do sukcesu i być może obrony złotego medalu Ligi Narodów ma być utrzymanie koncentracji, a także solidna praca wykonana na treningach przed każdym spotkaniem na tym turnieju.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Wołosz rozpętała burzę. To dlatego Lavarini usłyszał "nie". O tym nie mówi się głośno

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Musimy trzymać mocną koncentrację i przede wszystkim dobrze trenować przed tymi spotkaniami - przyznał.

Jak już wspomnieliśmy, turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

Zobacz również:

Stefano Lavarini, Zuzanna Górecka
Reprezentacja siatkarek

"Bunt" w kadrze Lavariniego, odmawiają gry dla Polski. Górecka zabiera głos

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Zawodnik w czerwonym stroju unosi ręce przygotowując się do rozegrania piłki, otoczony przez innych siatkarzy na boisku podczas meczu siatkówki.
Jakub Firlej wśród kolegów reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów siatkarzyvolleyballworld.commateriały prasowe
siatkarz w żółto-niebieskim stroju z wyrazem niezadowolenia na twarzy, skupiony wyłącznie na pierwszym planie, tło rozmyte
Ołeh Płotnicki znów gra w kadrze. Wcześniej wystąpił z nią m.in. na MŚ 2022VolleyballWorld materiały prasowe


Kajetan Kajetanowicz o przyszłości WRC w Polsce. "Nie pozostaje nam nic innego jak czekać". WIDEOJakub ŻelepieńINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja