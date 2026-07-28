Po znakomitej fazie zasadniczej Ligi Narodów polscy siatkarze zajęli 2. miejsce w końcowej tabeli tego etapu rozgrywek, a to oznaczało oczywiście promocję do turnieju finałowego. Co więcej, dzięki wysokiej lokacie "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem - Ukrainą. Nasza kadra już od kilku dni przebywa w chińskim Ningbo, gdzie odbędą się najważniejsze rozstrzygnięcia.

I choć do starcia o strefę medalową z naszym udziałem dojdzie dopiero w czwartek, to atmosfera wokół meczu już jest podgrzewana. W końcu kilka słów powiedział już Jan Firlej. Rozgrywający w rozmowie z Polsatem Sport wskazał, że Ukraina to bardzo nieprzyjemny rywal. Do tego wskazał, że ogromny wkład w wydarzenia na boisku może mieć Ołeh Płotnicki (przyjmujący)

W końcu gracz włoskiej Perugii jest jednym z najlepszych w swojej profesji. Co ciekawe, gdy Ukraina grała z Polakami w pierwszym turnieju VNL (3:2), to był on nieobecny. Teraz natomiast może być w pełni zmobilizowany, by dać swojej reprezentacji możliwe najwięcej, jak się da.

- Myślę, że Ołeh to klasowy gracz, więc na pewno to wartość dodana dla drużyny z Ukrainy. Graliśmy z nimi na pierwszym turnieju, gdzie właśnie tylko jego brakowało. Wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal, ale z pewnością dobrze ich przeanalizujemy. Skupimy się też na tym, co my chcemy robić na boisku i wszystko w naszych rękach - powiedział.

Firlej zdradził przepis na sukces. "Musimy"

Do tego dodał również, że Polacy będą skupieni na sobie i swojej grze. Kluczem do sukcesu i być może obrony złotego medalu Ligi Narodów ma być utrzymanie koncentracji, a także solidna praca wykonana na treningach przed każdym spotkaniem na tym turnieju.

- Musimy trzymać mocną koncentrację i przede wszystkim dobrze trenować przed tymi spotkaniami - przyznał.

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Jak już wspomnieliśmy, turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

Jakub Firlej wśród kolegów reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów siatkarzy volleyballworld.com materiały prasowe

Ołeh Płotnicki znów gra w kadrze. Wcześniej wystąpił z nią m.in. na MŚ 2022 VolleyballWorld materiały prasowe





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