Polski siatkarz zdradza ws. Ukraińców. Jedna różnica. To może być decydujące
Już w środę rozpocznie się wielki turniej finałowy Ligi Narodów mężczyzn. Nasi siatkarze spotkanie ćwierćfinałowe rozegrają w czwartek z Ukrainą, która może być stosunkowo niewygodnym rywalem. W podobnych tonach o przeciwnikach wypowiada się również Jan Firlej - rozgrywający kadry. Ten również zwraca uwagę na obecność Ołeha Płotnickiego, czyli największej gwiazdy tamtejszej drużyny. I to on może właśnie wiele zmienić.
Po znakomitej fazie zasadniczej Ligi Narodów polscy siatkarze zajęli 2. miejsce w końcowej tabeli tego etapu rozgrywek, a to oznaczało oczywiście promocję do turnieju finałowego. Co więcej, dzięki wysokiej lokacie "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem - Ukrainą. Nasza kadra już od kilku dni przebywa w chińskim Ningbo, gdzie odbędą się najważniejsze rozstrzygnięcia.
I choć do starcia o strefę medalową z naszym udziałem dojdzie dopiero w czwartek, to atmosfera wokół meczu już jest podgrzewana. W końcu kilka słów powiedział już Jan Firlej. Rozgrywający w rozmowie z Polsatem Sport wskazał, że Ukraina to bardzo nieprzyjemny rywal. Do tego wskazał, że ogromny wkład w wydarzenia na boisku może mieć Ołeh Płotnicki (przyjmujący)
W końcu gracz włoskiej Perugii jest jednym z najlepszych w swojej profesji. Co ciekawe, gdy Ukraina grała z Polakami w pierwszym turnieju VNL (3:2), to był on nieobecny. Teraz natomiast może być w pełni zmobilizowany, by dać swojej reprezentacji możliwe najwięcej, jak się da.
- Myślę, że Ołeh to klasowy gracz, więc na pewno to wartość dodana dla drużyny z Ukrainy. Graliśmy z nimi na pierwszym turnieju, gdzie właśnie tylko jego brakowało. Wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal, ale z pewnością dobrze ich przeanalizujemy. Skupimy się też na tym, co my chcemy robić na boisku i wszystko w naszych rękach - powiedział.
Firlej zdradził przepis na sukces. "Musimy"
Do tego dodał również, że Polacy będą skupieni na sobie i swojej grze. Kluczem do sukcesu i być może obrony złotego medalu Ligi Narodów ma być utrzymanie koncentracji, a także solidna praca wykonana na treningach przed każdym spotkaniem na tym turnieju.
- Musimy trzymać mocną koncentrację i przede wszystkim dobrze trenować przed tymi spotkaniami - przyznał.
Jak już wspomnieliśmy, turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).