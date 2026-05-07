Przed rokiem Maksymilian Granieczny znajdował się w zupełnie innej sytuacji. Ukoronowaniem było ówczesne spełnienie marzeń, czyli premierowe powołanie do reprezentacji Polski, z którą później sięgnął po złoto w Lidze Narodów i brązowy medal mistrzostw świata. Wielką trampoliną dla nastolatka był sezon w zespole Cuprum Stal Gorzów, a przed kolejnym przyszedł transfer do Jastrzębskiego Węgla.

Złamanie z przemieszczeniem. Do gipsu, trzeba operować

Powrót do zespołu z Jastrzębia-Zdroju niesamowicie cieszył młodziutkiego libero, wszak nie mógł jeszcze wtedy przewidzieć, że utytułowany klub czeka katastrofa. Zanim doszło do sytuacji, która wymagała raptownego podejmowania decyzji, sama gra w siatkówkę okazała się profesją wysokiego ryzyka. Na początku sezonu klubowego doszło do niefortunnego zdarzenia.

- Przy takich sprawach, jak kontuzje, mamy wpływ na regenerację, jak dbamy o sen i się prowadzimy, ale czasami przychodzi taka, iż nieważne co robilibyśmy wcześniej, ona po prostu się stanie. I musimy się z nią zmierzyć - mówi nam Maksymilian Granieczny, z którym spotkaliśmy się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

Dziś zadowolony i uśmiechnięty, a wtedy mierzący się z wyzwaniem nie tylko natury fizycznej, ale i mentalnej.

- U mnie złamany palec to była pierwsza tak poważna i mocna kontuzja, która wymagała operacji. A stało się to w Lubinie na przedsezonowym turnieju. Poczułem ból w palcu, dwie-trzy akcje jeszcze zagrałem, więc nie schodziłem z myślą że jest tragedia i będzie bardzo ciężko. Raczej towarzyszyło mi takie nastawienie, że to dopiero przedsezonowa próba, więc nie ma co ryzykować - sięgnął pamięcią 20-latek.

Szybko jednak usłyszał, że sytuacja jest znacznie poważniejsza.

- Później udałem się do lekarza, gdzie nastąpiło zderzenie ze ścianą. Usłyszałem "palec złamany z przemieszczeniem, do gipsu, raczej trzeba będzie operować". Nie spodziewałem się czegoś takiego i nie wiedziałem, z czym to się je. Na szczęście też miałem pomoc chłopaków, dużo mnie wspierali Łukasz Kaczmarek czy Olek Śliwka. Olek miał podobny przypadek jeśli chodzi o złamanie palca, więc też dzięki nim szybko byłem w stanie znaleźć dla mnie najlepsze miejsce, by palec zoperować. Wszystko szybko się potoczyło. Minęło już parę miesięcy, palec muszę tejpować, ale już o nim nie myślę. I raczej mi nie przeszkadza - zapewnił zawodnik.

Granieczny daje ważną radę debiutantom u Grbicia

W tej grupie zawodników, która w liczbie 20 siatkarzy wykuwa formę, taka młodzież, jak Granieczny, Jakub Nowak, czy starszy Szymon Jakubiszak, może uchodzić za rutyniarzy dla debiutantów. Jeśli ktoś szukałby rady, jak odnaleźć się w tym miejscu jak najszybciej, choć w głowie może być burza myśli, libero ma bardzo cenną radę.

- Coś, co towarzyszyło mi w zeszłym sezonie i myślę, że pomoże też innym, to jest skupienie się na jednym dniu. Nie wybiegałem za bardzo w przyszłość, w mecze sparingowe czy w Lidze Narodów, bo nie wiedziałem, jak długo tu będę. Chciałem tyle czasu, ile tu spędzę, spożytkować optymalnie, a życie z dnia na dzień mi pomogło. Takie samo nastawienie mam obecnie, polecam innym, bo może być pomocne - uważa.

- Dzięki temu, że mogę tu być od początku, od startu chcę dać z siebie tyle, ile jestem w stanie. I jak najlepiej przeżywać każdy kolejny dzień treningowy, a później mam nadzieję też meczowy. Spała to świetne miejsce do treningów przede wszystkim dlatego, iż są znakomici trenerzy i najlepsi zawodnicy z całej Polski. W tym gronie możemy tylko iść w przód - dzieli się swoją dewizą.

Przyjazd na kadrę jest również ważny z tego powodu, że za Graniecznym i innymi zawodnikami Jastrzębskiego Węgla gigantyczne zawirowania w klubie. On sam zapewnia, że ma już "czystą głowę" do treningów, cieszy się siatkówką i od pierwszej jednostki treningowej pod okiem Nikoli Grbicia daje z siebie wszystko, ale przyznaje, że nie było mu łatwo.

W wąskim gronie dziennikarzy opowiedział, jak ewoluowała sytuacja, która zmusiła go do znalezienia nowej przystani. Jego zespół w przyszłym sezonie nie będzie występował w PlusLidze.

- Kiedy sezon trwał, prezes wierzył i był przekonany, że uda się uratować klub, a nasze kontrakty będą niezagrożone. Na pewno próbował wszystkiego, żeby tak było. Niestety wydarzyła się określona sytuacja i mniej więcej na przełomie marca-kwietna dostaliśmy informacje, że możemy szukać dla siebie możliwie najlepszego rozwiązania. Nie do końca wiedzieliśmy, jaki jeszcze będzie pomysł na jastrzębską siatkówkę, więc raczej każdy próbował znaleźć najlepsze miejsce dla siebie, które jest pewniejsze - przyznał.

- Był niepokój, bo to nie był najlepszy moment na pierwsze rozmowy odnośnie kolejnego sezonu. Ale takie były realia. Za dużo nad tym nie rozmyślałem, bo w takiej sytuacji byłem postawiony i starałem się najlepiej zareagować. Jestem osobą, która stara się wierzyć, że wszystko jest po coś, więc odbierałem to jako kolejne doświadczenie. Patrzę optymistycznie w przód - zapewnił zawodnik, który znów powalczy o pełną pulę, czyli miejsce w składzie na tegoroczną docelową imprezę - mistrzostwa Europy.

Artur Gac, Spała

Maksymilian Granieczny w meczu z Rumunią

Maksymilian Granieczny z kolegami z siatkarskiej kadry

