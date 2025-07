Polski siatkarz zaskoczył Grbicia. Został liderem, może wypaść z kadry

Wśród polskich siatkarzy, którzy przygotowują się obecnie pod okiem Nikoli Grbicia do turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, jest tylko trzech mistrzów świata z 2018 r. O ile jednak Aleksander Śliwka i Jakub Kochanowski od początku pracy Serba z reprezentacją Polski są jej filarami, o tyle Szalpuk walczy, by zacząć w niej odgrywać poważniejszą rolę.

W pierwszym sezonie Grbicia w roli selekcjonera w ogóle nie dostał powołania, w kolejnych selekcjoner żegnał go po pierwszych turniejach Ligi Narodów, gdy do gry wracali najważniejsi zawodnicy kadry. W tym sezonie jest jednak inaczej - Grbić pozostawił go w składzie na ostatni turniej fazy wstępnej w Gdańsku, mimo że do kadry wrócili podstawowi przyjmujący.