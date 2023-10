Polski siatkarz "zapłacił" za swoją wpadkę. To był pomysł Nikoli Grbicia. "To tylko pieniądze"

Siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnych meczów turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk i jest na bardzo dobrej drodze, by wywalczyć bilet do Paryża. Podopieczni Nikoli Grbicia w chińskim Xi'an nie tylko walczą o cenne punkty, ale też dbają o integrację w drużynie, czego doskonałym przykładem jest wspólna kolacja po meczu z Meksykiem. Jak się okazuje, sponsorował ją jeden z siatkarzy, który w ten sposób "zapłacił" za wpadkę, jaką zaliczył przy okazji spotkania z Mateuszem Morawieckim.