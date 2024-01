Reprezentacja Polski w siatkówce w poprzednim sezonie wygrała Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz turniej kwalifikacyjny do igrzysk, a nasi reprezentanci równie udanie radzili sobie w klubach. Wystarczy wspomnieć, że w finale Ligi Mistrzów zagrali przedstawiciele PlusLigi: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, którzy mają w swoich szeregach podopiecznych Nikoli Grbicia.

Do grona zawodników, którzy błyszczeli zarówno w biało-czerwonych barwach, jak i w klubie, należy Bartosz Bednorz. Przyjmujący ZAKSY świetnie spisuje się także w bieżącym sezonie i jest jednym z jaśniejszych punktów ekipy wicemistrza Polski. Wystąpił do tej pory w 14 spotkaniach PlusLigi, zdobywając w nich 227 punktów. To czyni go drugim, po Łukaszu Kaczmarku , najskuteczniejszym siatkarzem ZAKSY.

Bednorz zainteresowanie wzbudza także poza boiskiem, a kibice chętnie śledzą kolejne wieści na temat jego życia prywatnego. W październiku głośno było o rozstaniu siatkarza z Karoliną Bryniarską, co sam zainteresowany potwierdził w Podcaście Olimpijskim Interii , mówiąc o swoich byłych partnerkach.

"Mam do nich ogromny szacunek. Wiem, że na różnych etapach, będąc w swoich związkach, miałem ogromne wsparcie, bo jednak przegrywałem, wracałem do domu i po prostu byłem ze swoją partnerką, która mnie wspierała. I nawet teraz, jak już nie jestem w związku, to bardzo to doceniam" - mówił.

Podcast Olimpijski. Bartosz Bednorz: Po robocie nie rozmawiam o robocie. Jak imprezuje B.B ? / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Bartosz Bednorz zdradził swój ideał kobiety. I wywołał burzę

Teraz temat życia prywatnego Bednorza znowu pojawił się w przestrzeni publicznej. Wszystko za sprawą wywiadu, jaki siatkarz udzielił Żurnaliście. Reprezentant Polski podczas rozmowy przyznał, że "lajkuje" niektórym kobietom zdjęcia na Instagramie, co jest sposobem na okazanie swojego zainteresowania. I zdradził, jaki jest jego typ kobiety.

Lubię kobiety wysportowane. Lubię kobiety, które mają w życiu jakieś pasje. Nie wyczytam czy jest dobra, inteligentna, ale bardzo zwracam uwagę na styl ubierania się, bo to też dużo mówi o człowieku. Ja też się lubię dobrze ubrać. I kobieta musi być zadbana, musi mieć ładną skórę, ładne zęby, ładne dłonie. Może to dziwnie zabrzmi, ale zwracam uwagę na takie rzeczy ~ wyznał.

Szczere wyznanie przyjmującego ZAKSY nie wszystkim przypadło do gustu. Dużym poparciem cieszy się komentarz, którego autorka dosadnie odniosła się do słów siatkarza.

"Przetłumaczę wam dziewczynki co on mówi, bo większość chyba nie rozumie: lubię laski z licówkami, po liposukcji, koniecznie z insta zalanym zdjęciami z siłowni, botoks, usta też mile widziane. Styl gołe brzuchy, kuse kiecki, co najmniej 10 cm szpilki" - napisała.

Kilkaset "polubień" otrzymał także inny, podobny w wydźwięku, wpis.

Gość zasunął mega pustą gadkę, a dziewczyny w komentarzach już taniec godowy. Jest przystojny i hot, ale kurde, kobiety. Ładne ciuszki i ładne zęby, serio? ~ czytamy.

Tego typu wpisów jest więcej. "No tak będzie żył z wysportowanym wyglądem, a nie charakterem" - ironicznie zauważyła jedna z użytkowniczek Instagrama. "Jestem narcyzem i zwracam uwagę tylko na wygląd kobiety bo później łatwiej mi ja zostawić. Zawsze znajdzie się jakaś ładniejsza od poprzedniej" - czytamy w kolejnym.

Nie brakuje jednak także bardziej przychylnych Bednorzowi komentarzy.

"Myślę, że każdy zwraca uwagę na wygląd a nie każdy do tego się przyznaje. Wnętrze człowieka liczy się bardzo ale umówmy się osoba musi pociągać drugą osobę według osobistych parametrów" - stwierdziła jedna z komentujących. "Boże co za oburzenie w komentarzach. Jakby nikt nie zwracał uwagi na wygląd. Nie oszukujmy się - wygląd to jest pierwsze na co zwracamy uwagę bo jesteśmy wzrokowcami" - zauważył ktoś inny.

Bartosz Bednorz / MATEUSZ BIRECKI / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Paweł Zatorski, Bartosz Bednorz / Michal Klag / Reporter