Polski siatkarz wrócił do kadry po niesłusznej dyskwalifikacji. "Bezczelna kradzież"

Ten dzień w Gliwicach Mikołaj Sawicki zapamięta do końca życia. Przygotowywał się do występu w meczu towarzyskiego turnieju przed Ligą Narodów. Po kapitalnych występach w finale PlusLigi mógł mieć nadzieję, że zagości w kadrze na dłużej niż tylko na przedsezonowe sparingi. Zamiast tego dowiedział się, że został zawieszony za doping.

Trener Nikola Grbić początkowo próbował to zresztą ukryć. Dostrzeżony przez dziennikarzy brak siatkarza tłumaczył chorobą. Prawda wyszła na jaw dopiero dzień później. A potem zaczęła się gehenna Sawickiego.

Z jednej strony wytykanie palcami, z drugiej dochodzenie swoich praw. Sawicki dowiódł, że był niewinny - oskarżenie okazało się niesłuszne, pomyliło się badające jego próbkę laboratorium. I po niemal roku siatkarz znów jest - i gra - w reprezentacji Polski. Rozpoczął pierwszy mecz sezonu, z Serbią w Sosnowcu, w podstawowym składzie drużyny.

- To niestety ten sam turniej, na którym dostałem przykrą informację, więc gdzieś w głowie siedziała ta cała otoczka. Źle mi się po prostu kojarzyła. Zabrali mi kawał mojego życia. To była bezczelna kradzież - bez owijania w bawełnę mówi dziś Sawicki.

Rok temu zabrali Mikołajowi Sawickiemu szansę, teraz wraca. Grbić zmienił dla niego swój plan

Przyjmujący pozwolenie na powrót do treningów i gry otrzymał na początku marca, gdy zawieszenie za doping zostało uchylone. Potem został całkowicie oczyszczony z zarzutów. I choć wydawało się, że nie będzie w stanie poważniej pomóc Bogdance LUK Lublin na finiszu sezonu, wrócił do gry zaskakująco szybko i zdążył zaprezentować się kilka razy w grze o medale.

Jeszcze większym zaskoczeniem była jego obecność w szerokim składzie reprezentacji Polski, jaki przed startem sezonu ogłosił Grbić. Selekcjoner podkreślał wówczas, że "to kwestia moralna" - sposób wynagrodzenia dla niesłusznie potraktowanego siatkarza, ale też zachęta, sygnał, że selekcjoner wciąż ma go na oku.

Jednocześnie Grbić zaznaczał wtedy, że nie liczy na Sawickiego w Lidze Narodów. Tymczasem kilka godzin przed meczem z Serbią 26-letni siatkarz znalazł się na 30-osobowej, szerokiej liście zawodników zgłoszonych do tych rozgrywek. Grbić tłumaczy nam, dlaczego zmienił zdanie w sprawie Sawickiego.

- Wygląda lepiej. Widziałem, że jego trener wystawił go w piątym, najważniejszym meczu w finałach PlusLigi. I myślę, że nie wyglądał źle. A to był bardzo trudy mecz, wystąpił po całym sezonie bez gry. Nie mówię, że wyglądał fantastycznie, ale jest w formie, której się po nim nie spodziewałem. Mamy dwóch zawodników w tej roli [przyjmującego - przyp. red.], których nie planowałem: Firszta i Sawickiego - opisuje selekcjoner.

Mikołaj Sawicki już gotowy do gry. O decyzji Grbicia dowiedział się z internetu

Grbić dodaje, że Sawicki ma szansę na występ w pierwszym turnieju Ligi Narodów, a może być też rozważany przy kompletowaniu składu na drugi. Na razie przyjmujący dostał szansę w trzech pierwszych setach przegranego 2:3 spotkania z Serbią, zdążył zdobyć trzy punkty.

Jak sam zdradza, o włączeniu do szerokiej kadry na Ligę Narodów dowiedział się z internetu. Grbić przed podjęciem decyzji rozmawiał bowiem tylko z tymi zawodnikami, którzy ostatecznie w kadrze na te rozgrywki się nie znaleźli.

- Nie wszystko poszło po mojej myśli, ale też z chłopakami się dopiero zgrywamy. Może być tylko lepiej. To super uczucie wrócić tutaj, nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek zagram w siatkówkę, a co dopiero w kadrze. Nie spodziewałem się powołania. Ten rok zarezerwowałem sobie na to, by wrócić do siebie. To była dla mnie niespodzianka i cieszę się, że mogę sobie trochę więcej potrenować, by wrócić do formy - zaznacza siatkarz.

Kolejne szanse na występ w piątek i sobotę, gdy "Biało-Czerwoni" rozegrają sparingi z Ukrainą i Bułgarią. W środowym meczu tych drużyn 3:1 wygrali wicemistrzowie świata z Bułgarii.

Z Sosnowca Damian Gołąb

