Polski siatkarz walczył ze stresem. Nikola Grbić musiał zareagować

Sawicki był jedynym debiutantem, na którego trener Nikola Grbić postawił w podstawowej szóstce . Siatkarz Trefla Gdańsk zajął miejsce na przyjęciu u boku wracającego do kadry Artura Szalpuka . Od razu zadebiutował w niemal pełnym wymiarze czasowym, i to na dystansie pięciu setów. Polska ostatecznie przegrała z Niemcami 2:3.

O tym, że dostanie szansę, dowiedział się w ostatniej chwili. - To było tuż przed meczem, w szatni. Od dzieciństwa marzyłem o grze w kadrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem spełnić to marzenie - podkreśla Sawicki.

Debiut był huczny, bo chociaż pierwszy mecz kadry był tylko spotkaniem towarzyskim, katowicki Spodek wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Publiczność w tej wyjątkowej dla polskiej siatkówki hali często dodaje polskim siatkarzom skrzydeł. Ale debiutant musiał przyzwyczaić się do nowych okoliczności .

- Największy stres był przed pierwszym gwizdkiem. Widok całej tej hali, tylu kibiców był trochę przytłaczający . Byłem mega szczęśliwy, ale to, co prezentują tutaj polscy kibice, robi jednak wrażenie. Stres był cały czas. Może nie w tak dużym stopniu, jak na początku, jednak towarzyszył mi przez całe spotkanie - opowiada siatkarz.

Mikołaj Sawicki krytyczny po debiucie. "Za dużo stresu, adrenaliny"

Być może stres siatkarza widział również Grbić. W czasie meczu przywoływał go do siebie, przekazywał uwagi taktyczne, korygował ustawienie w obronie. Sawickiego nie zamierzali jednak oszczędzać rozgrywający, którzy zwłaszcza w pierwszych setach wystawiali mu niemal tyle samo piłek, co Szalpukowi i atakującemu Bartłomiejowi Bołądziowi.