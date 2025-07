To nie był zwyczajny wieczór w Ergo Arenie. Polscy siatkarze w ostatnich latach odzwyczaili kibiców od porażek, a dwóch z rzędu nie było za kadencji Nikoli Grbicia w roli selekcjonera kadry w ogóle. Kres kapitalnego wyczynu przyszedł 19 lipca w Gdańsku.

Bułgarzy okazali się mocniejsi i wygrali 3:2. Tym samym tuż po spotkaniu wciąż niepewny był nawet awans Polski do turnieju finałowego w Ningbo. Ostatecznie został przypieczętowany wieczorem, po meczach rywali "Biało-Czerwonych".

"Co da nam panikowanie lub inne takie rzeczy? To nowa drużyna, a w ciągu dwóch meczów uciekły nam dwie, trzy końcówki. Jedną taką końcówkę szczęśliwie wygraliśmy. Przed nami ciężkie spotkanie z Francją. Chcemy je wygrać, wierzę w to, że będziemy grać lepiej. Na pewno nie tak to sobie wyobrażaliśmy, ale panika nie jest wskazana" - uspokaja jednak nastroje Artur Szalpuk.

Artur Szalpuk z jasną receptą przed meczem Polska - Francja. "Trzymać głowę wysoko"

Przyjmujący reprezentacji Polski pewnie zdawał sobie sprawę z możliwych reakcji kibiców i ekspertów na wyniki drużyny narodowej. Dwie porażki z rzędu z drużynami z nieco niższej półki niż Polska wywołały bowiem właśnie niepokój. I to mimo słów o trwającym procesie dochodzenia do formy, co karnie powtarzają siatkarze w ślad za trenerem kadry.

Bułgarzy ponownie obnażyli jednak słabość reprezentantów Polski w końcówkach setów, o czym wspominał Szalpuk. Zapytaliśmy więc, czy problemem nie zaczyna być sfera mentalna polskich zawodników.

Trzeba trzymać głowę wysoko, wierzyć w to, że możemy dobrze grać. I to pokazać. Wszelkie negatywne emocje nam nie pomogą. Chcemy, żeby to wyglądało lepiej, by wyniki były lepsze. Trzeba wyjść, walczyć, mam nadzieję, że w niedzielę damy naszym kibicom zwycięstwo, na które zasługują

30-letni siatkarz był jednym z liderów reprezentacji Polski na początku sezonu, w dwóch pierwszych turniejach Ligi Narodów. W Gdańsku jego rola w drużynie zmalała, bo wrócili do niej Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Bartosz Bednorz.

Właśnie u boku tego ostatniego Szalpuk rozpoczął spotkanie z Bułgarią w wyjściowym składzie. Potem Grbić ponownie rozkręcił jednak karuzelę nazwisk na przyjęciu, bo oprócz wspomnianej czwórki epizod na boisku zanotował również Kamil Semeniuk.

"Szansa w podstawowym składzie? Cieszę się, szkoda, że wynik był taki, a nie inny. Szkoda, że drużyna przegrała. Najważniejsze jest to, by ona wygrywała. W rotacjach trenera odnajduję się dobrze, staram się być jak najlepiej gotowy do takiej roli, jaka będzie mi dana. Po prostu, jeśli będę potrzebny, chcę być jak najlepiej przygotowanym" - zaznacza mistrz świata z 2018 r.

Szansa na poprawienie sobie nastrojów przed wylotem do Chin dziś od godz. 20. Szalpuk i spółka rozpoczną wówczas spotkanie Polska - Francja.

Z Gdańska Damian Gołąb

Polsat Sport Polsat Sport

Od lewej: Jakub Popiwczak, Artur Szalpuk i Jakub Kochanowski Adam War¿awa PAP

Artur Szalpuk w trakcie meczu Polska - Bułgaria Adam Warżawa PAP

Liga Narodów siatkarzy. Artur Szalpuk screen Polsat Sport Polsat Sport