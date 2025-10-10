Polski siatkarz w potrzebie, Fornal wkroczył do akcji. Od razu ruszył z pomocą

Łukasz Kaczmarek jest jednym z pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża, obok Grzegorza Łomacza, Marcina Janusza, Pawła Zatorskiego i Mateusza Bieńka, których z powodów zdrowotnych i prywatnych zabrakło w kadrze na ostatni sezon reprezentacyjny. Atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla wakacje wykorzystał na regenerację, spędził też dużo czasu z bliskimi, a obecnie przygotowuje się do kolejnej kampanii PlusLigi.

W międzyczasie Kaczmarek pojawił się na kanale Siatkarskie Ligi, gdzie opublikowano długi, bo ponad 40-minutowy wywiad z siatkarzem. A w tym nie zabrakło ciekawych wątków. 31-latek został m.in. zapytany o to, czego kiedyś się wstydził, a teraz jest to dla niego kompletnie bez znaczenia.

"Języka angielskiego" - odpowiedział po długiej chwili zastanowienia, sugerując, że ma na myśli swoje umiejętności. Od razu wyjaśnił, że znajomość tego języka nie jest oczywiście bez znaczenia, ale kiedyś "bardzo się wstydził i bardzo bał się rozmawiać po angielsku".

Okazuje się, że siatkarz nie miał wyboru - angielski był mu bowiem potrzebny w każdej drużynie, w której grał. Teraz już nie ma problemu, by komunikować się w ten sposób.

Łukasz Kaczmarek ujawnia, tak pomógł mu Tomasz Fornal. W tle Cristiano Ronaldo

Podczas wywiadu nie zabrakło także tematu Cristiano Ronaldo. Portugalski piłkarz od lat jest wielkim idolem Kaczmarka, którego ten podziwia za ambicję oraz podejście do codziennej pracy. Jak przyznał, miał okazję oglądać swojego ulubieńca z bliska - w czerwcu pojawił się na trybunach podczas finałowego meczu Ligi Narodów, w którym Portugalczycy pokonali Hiszpanów. Z tym spotkaniem wiąże się ciekawa historia, o której opowiedział siatkarz.

"Miałem wielki zaszczyt oglądać go na żywo pierwszy raz w życiu i to w takim meczu, w finale Ligi Narodów. To coś, czego nie zapomnę do końca życia" - zaczął. I po chwili zdradził, że jego obecność na meczu wynikła z... przypadku.

Wiedziałem, że są finały Ligi Narodów, ale nie wiedziałem, że są w Monachium. Pojechałem odwiedzić swoją najbliższą rodzinę do Monachium, a lądując na lotnisku zobaczyłem banery z informacją o finale. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy Portugalia w nim zagra, więc trzymałem za nią kciuki w półfinale jeszcze mocniej niż zawsze

Gdy tylko okazało się, że Cristiano Ronaldo i spółka zagrają o trofeum, Kaczmarek zaczął poszukiwania biletów. Okazało się, że zdobycie wejściówek nie było łatwe, ale wówczas pomógł mu Tomasz Fornal.

"Tomek Fornal, jak to 'człowiek instytucja' i chłopak, który wydaje mi się, że mógłby nawet z prezydentem coś załatwić, pomógł mi załatwić bilety na ten finał. Był to dla mnie wyjątkowy moment" - wyjaśnił.

Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal w objęciach Łukasza Kaczmarka. W najbliższym sezonie w JSW Jastrzębskim Węglu będzie występować tylko ten drugi CEV.eu materiały prasowe

Łukasz Kaczmarek (z numerem 5) w reprezentacji Polski Federico Pestellini/Panoramic/DPPI AFP

Łukasz Kaczmarek Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter