Piotr Nowakowski zakończył przygodę z reprezentacja Polski. To nie była decyzja Nikoli Grbicia

"Myślę, że dalej byłoby mnie na to stać, ale zdrowie mi wtedy nie pozwoliło. Zadzwonił do mnie Nikola Grbić i zapytał mnie, czy jestem chętny na przyjazd na zgrupowanie do Spały. Wcześniej wyniknęły pewne nieporozumienia i ktoś pomyślał, że to jednak był wybór trenera. Ale nie, tak nie było. To był mój świadomy wybór" - wyznał.