W czwartek 16 kwietnia poznaliśmy nazwiska siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia do szerokiej kadry reprezentacji Polski - to właśnie zawodnicy zaproszeni przez selekcjonera na zgrupowanie będą później rywalizowali o miejsce w składzie na kolejne turnieje fazy zasadniczej oraz finały Ligi Narodów i imprezę docelową, czyli wrześniowe mistrzostwa Europy.

Na liście zabrakło Bartosza Kurka, czyli kapitana i atakującego reprezentacji. "Kurek stwierdził, że nie czuje się dobrze, i w tym stanie może lepiej, by nie był z nami. Gdyby nie takie przedstawienie sprawy, powołałbym go" - tłumaczył serbski szkoleniowiec.

Trener "Biało-Czerwonych" od razu też dał do zrozumienia, że nie oznacza to końca przygody z kadrą jej wieloletniego kapitana. Wręcz przeciwnie, Grbić dopuszcza możliwość powrotu do Kurka w kolejnym roku lub nawet za dwa lata, na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

To jest relacja, która dla mnie jest bardzo pozytywna. Rozmawiamy jak kapitan i trener. Powiedział, że jest po bardzo trudnym sezonie w reprezentacji, a teraz nie jest na poziomie, na którym chciałby być. Chcę mieć jednak najlepszy zespół w Los Angeles i jeśli Bartosz będzie zdrowy, na wyższym poziomie niż inni, byłbym głupi, gdybym z niego zrezygnował

Kewin Sasak zastąpi Bartosza Kurka? Przez lata go obserwował

Grbić da w tym roku szansę młodym atakującym, do szerokiej kadry powołał zawodników, o których mówi się, że w przyszłości mogą zastąpić Kurka: Dawida Dulskiego, Wojciecha Gajka, Bartosza Gomułkę i Aleksieja Nasewicza. W biało-czerwonych barwach zobaczymy też Bartłomieja Bołądzia i Kewina Sasaka, którzy już w poprzednich sezonach dostawali szanse na wielkich turniejach.

Sasak zagrał m.in. na ostatnich mistrzostwach świata, również w Lidze Narodów, gdy nie grał Kurek, to atakujący Bogdanki LUK Lublin był zawodnikiem wyjściowej szóstki w ważnych meczach. Teraz w rozmowie z TVP Sport 29-latek przyznał, że ma nadzieję na rozegranie dobrego sezonu w kadrze.

"Liczę na to, że moja rola będzie duża. Zawsze chcę dawać z siebie jak najwięcej dla drużyny. Jak będzie - zobaczymy. Rywalizacja na pozycji atakującego trochę się teraz zmienia; pojawią się nowe twarze, ale również zawodnicy, których znam z ligi" - wyznał.

Sasak nie ukrywał też, że żałuje absencji Kurka. Wprawdzie znalazł się z nim kadrze na ubiegłoroczne mistrzostwa świata, ale podczas tak ważnych turniejów nie ma czasu na "podpytywanie" bardziej doświadczonego kolegi o wskazówki.

Szkoda więc, że w nadchodzących tygodniach nie będzie więcej okazji do współpracy. Rozumiem jednak jego decyzję. Trzeba patrzeć na zdrowie. Jego wiek na pewno nie pomaga w regeneracji. Wierzę, że była to bardzo przemyślana decyzja

Atakujący Bogdanki podkreślił zarazem, że dla niego gra z Kurkiem była spełnieniem marzeń, ponieważ ten przez lata był wiodącą postacią w ekipie "Biało-Czerwonych". Przyznał jednak, że początkowo w ich relacji dało się odczuć pewien dystans, który wynikał po prostu z pozycji bardziej doświadczonego atakującego.

"Myślę, że na pewno było trochę dystansu. Bartek starał się go przełamywać, ale mimo to wzbudzał wielki szacunek i respekt" - przyznał.

Bartosz Kurek

Nikola Grbić: To jeszcze nie jest koniec reprezentacyjnej kariery Bartosza Kurka Polsat Sport