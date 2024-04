Polski siatkarz przerwał milczenie. Dramatyczne wyznanie mistrza świata

Sezon fazy zasadniczej PlusLigi dobiega końca, a w play-offach, które wyłonią medalistów mistrzostw Polski, zagra osiem drużyn. A to oznacza, że wielu polskich reprezentantów grających w czołowych klubach czeka jeszcze kilka ważnych meczów o stawkę. Kibice mają nadzieję, że kadrowicze nie okupią ich kontuzjami, tak jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Urazy leczyli m.in. Aleksander Śliwka i Jakub Kochanowski, problemy zdrowotne mieli też Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek. W styczniu na ligowych parkietach przestał pokazywać się Paweł Zatorski z Asseco Resovii Rzeszów , co sam zainteresowany wyjaśnił później w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, postanowił przerwać milczenie, ponieważ dostawał wiele pytań o to, dlaczego nie gra.

"Walczę z urazem biodra i próbuję zdiagnozować problem. Niestety jestem kolejnym przypadkiem przeżywającym spore perturbacje i próbującym wrócić do pełnej sprawności w tym szalonym sezonie. Mam nadzieję - do zobaczenia niebawem" - pisał na Instagramie.

Paweł Zatorski otwarcie o kontuzji. "Diagnozy były bardzo brutalne"

Zatorski po powrocie na boisko razem z kolegami z drużyny wywalczył Puchar CEV , zagra też w play-offach PlusLigi. I chociaż w przypadku libero reprezentacji Polski można mówić o swoistym "szczęśliwym zakończeniu" to jak się okazuje, jego powrót na parkiet stał pod dużym znakiem zapytania, co sam zainteresowany zdradził teraz w rozmowie ze Sport.pl.

Zatorski przekazał, że otrzymywał zastrzyki, po których zaczął odczuwać poprawę. To podniosło go na duchu. A gdy w leczeniu nastąpił "przełom", mógł już przygotowywać się do powrotu na boisko. I chociaż oglądamy go regularnie w barwach Resovii to nie oznacza, że temat kontuzji jest zamknięty.