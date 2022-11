Polski siatkarz po decyzji FIVB. "Będziemy musieli balansować na krawędzi"

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii i reprezentacji Polski: Nie rozpatrywaliśmy już meczu z Jastrzębskim Węglem, skupialiśmy się na meczu z Olsztynem. Wiedzieliśmy, że w tej drużynie drzemie duży potencjał, odrobinę uśpiony w ostatnich kolejkach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli Moritz Karlitzek wróci w pełnym zdrowiu, będzie to na pewno zespół niebezpieczny, z dużym potencjałem fizycznym na zagrywce, w ataku. To właśnie pokazali.

Co zmieniło się w tym sezonie, że idzie wam zdecydowanie lepiej niż przed rokiem?

- Nie potrafię porównać poprzedniego i obecnego sezonu. Widać, że lepiej wytrzymujemy trudne momenty, które również się zdarzają. I wychodzimy z nich w jakiś sposób. Jeżeli rywal wywrze na nas presję w jakimś z elementów, dajemy radę, nie wpadamy w panikę. I przynajmniej w większości meczów przynosi to na razie pozytywny efekt.

Asseco Resovia powalczy o medal PlusLigi? "Poczekajmy z wydawaniem osądów"

- Każdy trener ma inne podejście do zespołu. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, jak obecny trener prowadzi treningi i spotkania. To podstawa, by drużyna ufała trenerowi i szła ścieżką, którą nakreśli. Mam nadzieję, że tak będzie nadal i efekty będą podobne.