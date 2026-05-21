Polski siatkarz odpowiedział na ruch Grbicia. Żona musi się z tym pogodzić

Katarzyna Koprowicz

W poprzednim sezonie reprezentacyjnym podstawowym rozgrywającym w kadrze Nikoli Grbicia był Marcin Komenda, serbski selekcjoner zaufanie zawodnikowi Bogdanki LUK Lublin okazał także w 2026 roku, powołując go do szerokiego składu na Ligę Narodów. Ten już odpowiedział na ruch trenera, dając jasno do zrozumienia czy i w jakim wymiarze szkoleniowiec może na niego liczyć. W rozmowie z TVP Sport doświadczony zawodnik zdradził przy okazji, jak na jego decyzję zareagowała żona, z którą niedawno przywitał na świecie drugie dziecko.

Marcin Komenda (z numerem 4.) w reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Po tym, jak Marcin Janusz w 2025 roku zrobił sobie przerwę od występów w reprezentacji Polski, o miano podstawowego rozgrywającego na najważniejsze turnieje rywalizowali Jan Firlej i Marcin Komenda. Ostatecznie Grbić częściej stawiał na drugiego z wymienionych i wiele wskazuje na to, że dobrą postawą Komenda zapracował sobie na zaufanie Serba na kolejne sezony. Szczególnie, że pod koniec marca Janusz ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, Komenda stracił więc poważnego konkurenta.

Wśród powołanych do szerokiej kadry na tegoroczny sezon reprezentacyjny poza Komendą znalazło się pięciu innych rozgrywających: Jan Firlej, Marcel Bakaj, Błażeń Bień, Jakub Przybyłkowicz i Sergiusz Serafin. Firlej powinien rywalizować z Komendą o miejsce w wyjściowej szóstce, Bakaj i Przybyłkowicz z kolei zaliczyli debiut w środowym meczu z Serbią, obaj są uznawani za przyszłość naszej kadry.

Komenda, Firlej, Bakaj i Przybyłkowicz zostali już zgłoszeni do szerokiego składu na tegoroczną Ligę Narodów. Pierwszy z wymienionych na zgrupowaniu stawi się dopiero w przyszłym tygodniu, ponieważ otrzymał ponad dwa tygodnie wolnego po finałach PlusLigi (przypomnijmy, jego Bogdanka LUK Lublin przegrała rywalizację o złoto z Aluron CMC Wartą Zawiercie). Jeszcze przed dołączeniem do trenujących kolegów udzielił wywiadu TVP Sport, a w nim dał do zrozumienia, jak zareagował na decyzję Grbicia o powołaniu go do kadry.

Marcin Komenda ponownie z powołaniem od Nikoli Grbicia. Żona poznała decyzję

Przyjęcie powołania od Grbicia w przypadku Komendy mogło nie wydawać się tak oczywiste, rozgrywający Bogdanki pod koniec stycznia bowiem po raz drugi został ojcem. Stanął więc przed dylematem - rozegrać kolejny sezon w reprezentacji Polski, spędzając tym samym więcej czasu poza domem czy odrzucić zaproszenie od Serba, stawiając nacisk na spędzanie czasu z bliskimi. Jak się okazało, Komenda wypracował z selekcjonerem pewien kompromis.

"Oczywiście rozmawialiśmy z trenerem na temat tego, że drugie dziecko pojawiło się na świecie. Zapytałem, czy byłaby możliwość, żeby przez to czas dla rodziny był troszeczkę dłuższy. Znaleźliśmy dobry kompromis. Dzięki niemu mam możliwość na spokojnie cieszyć się z żoną naszymi dziećmi" - wyznał, co tłumaczy, dlaczego dopiero w kolejnym tygodniu dołączy do kadry, skoro jego klubowi koledzy, czyli Kewin Sasak i Mikołaj Sawicki, już przebywają na zgrupowaniu.

29-latek otrzymał od Grbicia dłuższe wolne, ale nie ukrywa, że gra w reprezentacji jest dla niego priorytetem. Postanowił więc nie tylko przyjąć powołanie, ale też zadeklarował, że skupia się na występach w biało-czerwonych barwach. Taką decyzję zaakceptowała już jego żona.

Czuję, że teraz zawodowo jest mój czas i muszę to wykorzystać. Wiem, że moja żona to rozumie. Chcę dać z siebie wszystko jeszcze przez najbliższe lata – i w reprezentacji, jeżeli oczywiście trener mnie będzie powoływał – i w klubie. Później będziemy myśleć co dalej
powiedział.

Komenda odniósł się też do rywalizacji z Firlejem i przypomniał, że już w ubiegłym sezonie rozegrali kilka turniejów w biało-czerwonych barwach. "Bardzo dobrze się uzupełniamy jako para rozgrywających. Jeśli trener w tym roku znowu na nas postawi, damy sobie radę; jestem dobrej myśli" - stwierdził.

Polski siatkarz wrócił do kadry po niesłusznej dyskwalifikacji. "Bezczelna kradzież"

A co z następcami naszych rozgrywających? Kapitan Bogdanki cieszy się z faktu, że Grbić stawia na młodych, perspektywicznych siatkarzy. Szczególnie, że utalentowani zawodnicy muszą zbierać doświadczenie, a gra w reprezentacji jest świetną okazją, by podszlifować swoje umiejętności szczególnie wtedy, gdy nie otrzymuje się wielu szans w klubie.

"Jeśli spojrzymy na rozgrywki PlusLigi, to ze świecą szukać młodych, zdolnych rozgrywających. To więc bardzo dobry ruch ze strony sztabu szkoleniowego naszej reprezentacji, że szuka 'perełek'" - przyznał.

Marcin Komenda w barwach reprezentacji Polski
Marcin Komenda jest kapitanem Bogdanki LUK Lublin
Marcin Komenda (pierwszy z lewej) w reprezentacji Polski


