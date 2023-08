Polski siatkarz odpowiada na atak. "Zaśpiewam hymn ze złotem na szyi"

"Zibi" zwrócił uwagę, że od kiedy Leon dołączył do Biało-Czerwonych ci nie mogą nic wygrać, wypomniał też zawodnikowi Perugii, że nie śpiewa polskiego hymnu przed meczami . Pierwszy z zarzutów jest już nieaktualny, Polacy po raz pierwszy w historii wygrali Ligę Narodów . Do drugiego Wilfredo Leon odnosi się w obszernym wywiadzie na łamach TVP Sport.

- Powiedziałem rodzinie, że zaśpiewam hymn wtedy, kiedy zdobędziemy złoty medal. Nie wynika to z braku szacunku do tej tradycji bądź nieznajomości utworu. Przed meczami przeżywam moment odgrywania hymnu narodowego inaczej, bardziej wewnętrznie. To, że teraz mam na swoim koncie krążek z najcenniejszego kruszcu też tego nie zmieni. Robię rzeczy wtedy, kiedy czuję, że powinienem je robić. Moment odśpiewania hymnu na podium miał dla mnie szczególne znaczenie. Wszystko ma swój czas. Nie robię rzeczy, ponieważ ludzie tak chcą - wyjaśnił Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon zaśpiewa polski hymn ze złotym medalem na szyi

- Jako zawodnika nie interesuje mnie nic innego, jak tylko złoty medal. Nie przygotowuję się po to, by wywalczyć o jakikolwiek inny krążek. Nie możemy jednak zapomnieć, że siatkówka to sport drużynowy, a nie indywidualny. Obecnie pracujemy na to, by osiągnąć kolejny sukces. Jesteśmy inną drużyną niż w 2019 roku i według mnie mamy większe możliwości. A oczekiwania ludzi? Najważniejsze dla mnie są moje oczekiwania - kończy Leon w wywiadzie dla TVP Sport.