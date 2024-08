Marcin Janusz, rozgrywający polskiej kadry: - Tak, tak. To cieszy, że taka presja i takie emocje nas nakręcają i takich momentach wychodzimy i nikt się nie boi. Żaden z nas nie ma obaw o swoje umiejętności czy kolegów, tylko pokazujemy to, co mamy najlepsze. Mam nadzieję, że to potwierdzimy, bo trzeba to robić w każdym meczu. Ja wierzę w to, że jesteśmy właśnie taką drużyną i potwierdzimy to w półfinale i, oby, w finale.

