Polski siatkarz nie wpada w panikę. "Rok temu nasza gra wyglądała gorzej"

Marcin Janusz jako rozgrywający reprezentacji Polski ma ogromny wpływ na grę całego zespołu. W ostatnich dwóch turniejach nie można było powiedzieć, że gra najlepiej w swojej karierze. Siatkarz przyznał to w wywiadzie, w którym opowiedział również o ciążącej na nim i jego kolegach presji oraz powrocie do formy. Dodał, że sam widzi w swojej grze jeszcze wiele rzeczy do poprawy, powoli zmierza jednak do lepszego miejsca.