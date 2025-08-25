Polski siatkarz nie do zatrzymania, znowu skradł show. Ostatnio podjął odważną decyzję, opuści Polskę
Polscy siatkarze podczas mistrzostw świata do lat 21 wygrywają mecz za meczem, w czym duża zasługa Wojciecha Gajka. 19-letni atakujący regularnie punktuje, a w ostatnim starciu z Kazachstanem ponownie był najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych". I chociaż nastolatek uchodzi za olbrzymi talent, a wielu kibiców zapewne chętnie widziałoby go w klubie 1. ligi lub nawet PlusLigi, to ten zdecydował się na kontynuację kariery poza granicami naszego kraju.
Reprezentacja Polski od początku mistrzostw świata do lat 21 rozgrywanych w chińskim Jiangmen pokazuje się z bardzo dobrej strony. Siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana w fazie grupowej pokonali już Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, nie tracąc przy tym ani jednego seta.
"Biało-Czerwoni" nie zawodzą, chociaż tuż przed startem turnieju w kadrze doszło do poważnej zmiany - kontuzjowanego Mateusza Kowalczyka, który miał być podstawowym rozgrywającym podczas czempionatu, w szerokim składzie zastąpił Artur Becker. Graban z kolei od początku zmagań stawia na Bartłomieja Bienia, który rozkręca się z meczu na mecz.
"Błażej dobrze 'wchodzi w buty' Mateusza, spokojnie prowadzi grę. Świetnie sobie radzi z tempem" - tak Graban komplementował swojego podopiecznego po meczu z Koreą.
Wojciech Gajek błyszczy na mistrzostwach świata U21
Bień coraz lepiej współpracuje z Wojciechem Gajkiem, czego efekty widać w kolejnych meczach. 19-letni atakujący w każdym z dotychczasowych spotkań był najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych" - w meczu z Portoryko zdobył 14 punktów, przeciwko Korei dołożył 21 "oczek", w meczu z Kanadą 11. A w ostatnim starciu z Kazachstanem 15, chociaż po dwóch setach Graban dał mu odpocząć, wprowadzając na boisko Igora Rybaka.
19-letni atakujący regularnie potwierdza, że dysponuje olbrzymim talentem, który, o ile zostanie odpowiednio pokierowany, w przyszłości może przysłużyć się też seniorskiej reprezentacji. Gajek do tej pory występował jednak głównie na szczeblu młodzieżowym - siatkarskie szlify zbierał w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, w ubiegłym sezonie został nawet awaryjnie włączony do składu, ale finalnie w PlusLidze nie zadebiutował.
Gajek prawdopodobnie miałby problem, by w którymś z klubów PlusLigi otrzymać szansę gry jako podstawowy atakujący, jednak w 1. lidze zapewne mógłby rozwinąć skrzydła. To, że zaplecze PlusLigi stanowi dogodne miejsce do pokazania się z dobrej strony, potwierdza przykład Jakuba Nowaka, który jeszcze nie grał w klubie PlusLigi, a już jest wschodzącą gwiazdą reprezentacji Polski.
Gajek z kolei zdecydował się na inny krok - w kampanii 2025/2026 będzie występował w amerykańskim Long Beach State University. A to oznacza, że na polskich parkietach ponownie zobaczymy go dopiero, gdy zdecyduje się na zakończenie przygody zza oceanem i powrót do kraju.