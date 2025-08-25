Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze podczas mistrzostw świata do lat 21 wygrywają mecz za meczem, w czym duża zasługa Wojciecha Gajka. 19-letni atakujący regularnie punktuje, a w ostatnim starciu z Kazachstanem ponownie był najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych". I chociaż nastolatek uchodzi za olbrzymi talent, a wielu kibiców zapewne chętnie widziałoby go w klubie 1. ligi lub nawet PlusLigi, to ten zdecydował się na kontynuację kariery poza granicami naszego kraju.

Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21
Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21volleyballworld.commateriały prasowe

Reprezentacja Polski od początku mistrzostw świata do lat 21 rozgrywanych w chińskim Jiangmen pokazuje się z bardzo dobrej strony. Siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana w fazie grupowej pokonali już Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

"Biało-Czerwoni" nie zawodzą, chociaż tuż przed startem turnieju w kadrze doszło do poważnej zmiany - kontuzjowanego Mateusza Kowalczyka, który miał być podstawowym rozgrywającym podczas czempionatu, w szerokim składzie zastąpił Artur Becker. Graban z kolei od początku zmagań stawia na Bartłomieja Bienia, który rozkręca się z meczu na mecz.

"Błażej dobrze 'wchodzi w buty' Mateusza, spokojnie prowadzi grę. Świetnie sobie radzi z tempem" - tak Graban komplementował swojego podopiecznego po meczu z Koreą.

    Wojciech Gajek błyszczy na mistrzostwach świata U21

    Bień coraz lepiej współpracuje z Wojciechem Gajkiem, czego efekty widać w kolejnych meczach. 19-letni atakujący w każdym z dotychczasowych spotkań był najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych" - w meczu z Portoryko zdobył 14 punktów, przeciwko Korei dołożył 21 "oczek", w meczu z Kanadą 11. A w ostatnim starciu z Kazachstanem 15, chociaż po dwóch setach Graban dał mu odpocząć, wprowadzając na boisko Igora Rybaka.

    19-letni atakujący regularnie potwierdza, że dysponuje olbrzymim talentem, który, o ile zostanie odpowiednio pokierowany, w przyszłości może przysłużyć się też seniorskiej reprezentacji. Gajek do tej pory występował jednak głównie na szczeblu młodzieżowym - siatkarskie szlify zbierał w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, w ubiegłym sezonie został nawet awaryjnie włączony do składu, ale finalnie w PlusLidze nie zadebiutował.

    Gajek prawdopodobnie miałby problem, by w którymś z klubów PlusLigi otrzymać szansę gry jako podstawowy atakujący, jednak w 1. lidze zapewne mógłby rozwinąć skrzydła. To, że zaplecze PlusLigi stanowi dogodne miejsce do pokazania się z dobrej strony, potwierdza przykład Jakuba Nowaka, który jeszcze nie grał w klubie PlusLigi, a już jest wschodzącą gwiazdą reprezentacji Polski.

    Gajek z kolei zdecydował się na inny krok - w kampanii 2025/2026 będzie występował w amerykańskim Long Beach State University. A to oznacza, że na polskich parkietach ponownie zobaczymy go dopiero, gdy zdecyduje się na zakończenie przygody zza oceanem i powrót do kraju.

    Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach drużyny narodowej znajduje się na boisku przy siatce, jeden z nich wskazuje palcem w kierunku kamery, drugi stoi bokiem z widocznym numerem 4 na plecach. W tle widoczna część hali sportowej.
    Wojciech Gajek (z lewej) w barwach reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe
    Siatkarze w biało-czerwonych strojach świętują punkt podczas meczu, wyrażając emocje i zaangażowanie na boisku, w tle widoczna siatka oraz fragmenty pozostałych zawodników.
    Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa młodych siatkarzy ubranych w biało-czerwone stroje świętuje punkt podczas meczu, w tle widać trybuny oraz zawodników przeciwnika.
    Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe

