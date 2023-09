Polski siatkarz nie bawi się w dyplomację. To go boli. Wprost o "znieczulicy"

Reprezentacja Polski jest już w Chinach, gdzie wkrótce rozpocznie rywalizację w siatkarskim turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk. Po zakończeniu zmagań kadrowicze pojadą do swoich klubów i rozpoczną przygotowania do sezonu ligowego, co w praktyce oznacza, że wkrótce czekają ich kolejne mecze i związane z nimi obciążenia. I chociaż o tym, jak napięty jest kalendarz siatkarski, mówi się od dłuższego czasu, to zdaniem jednego z reprezentantów problem wciąż nie został rozwiązany.