Polski siatkarz musiał dać upust emocjom. Mówi, do czego doszło po finale

Grzegorz Łomacz: Wcześniej próbowaliśmy się od tego jak najbardziej odciąć

Gdy nasz główny "playmaker" zaczął mieć problemy ze zdrowiem i nie mógł dłużej pozostać na parkiecie, to właśnie Łomacz udźwignął odpowiedzialność w bardzo trudnym momencie. Co więcej, zrobił różnicę na rozegraniu, bo zmienił - co podkreślali chóralnie jego koledzy z drużyny - dystrybucję piłek. A Wilfredo Leon już w pierwszych słowach nisko mu się pokłonił, że na finiszu tie-breaka do końca uwierzył , że to właśnie nasz przyjmujący może zapewnić nam zwycięstwo. I do niego adresował piłki.