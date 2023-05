Polski siatkarz męczył się i męczył. Po meczu nie miał dla siebie litości

Nie pomagało: pomylił się aż osiem razy, zdecydowanie najwięcej w drużynie. - Zdecydowanie zagrywka mi “nie siedziała". Nie wiem, czy to nie był mój najgorszy mecz w zagrywce, jaki kiedykolwiek zagrałem . Trzeba na to zwrócić uwagę - przyznaje Butryn.

- Po drugim secie powiedziałem mu: słuchaj, wszystkie błędy, jakie popełniasz, to piłka w siatce . Działo się tak, bo chciał koniecznie zdobywać punkty. Tyle że czasami mogę coś powiedzieć, siatkarze to zrozumieją, ale droga między zrozumieniem a realizowaniem czegoś nie jest taka krótka - opowiada Grbić.

20 punktów Karola Butryna. "Nie pokazałem tego, co potrafię"

Jego w samolocie na turniej do Japonii jednak nie będzie. Poleci tam za to Butryn. Atakujący, który niedługo skończy 30 lat, w piątek znalazł w swojej grze więcej mankamentów niż tylko serwis. - Nie pokazałem tego, co potrafię, co pokazuję w lidze. Jeszcze musimy troszeczkę popracować, a może i zejść z ciężarów, to będzie lepiej - twierdzi zawodnik, który w piątek skończył 40 procent ataków.