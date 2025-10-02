Polski siatkarz jak Wilfredo Leon, prawda wyszła na jaw. Ogłosił to publicznie

Zakończył się już siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Bardzo dobrze podczas niego spisała się kadra Polski, która wywalczyła kolejne dwa medale na najważniejszych turniejach całej kampanii. Drużyna Nikoli Grbicia mimo sporej rewolucji i wielu debiutantów udowodniła swoją wartość zdobywając drugie w historii złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata.

Drugi ze wspomnianych krążków został wywalczony po spotkaniu z Czechami. Rywalizacja zapowiadała się dość jednostronnie, bowiem zdecydowanymi faworytami byli "Biało-Czerwoni". Ostatecznie mecz nie był łatwy, lecz mimo to Polacy wygrali go 3:1. Bohaterem tego starcia został Szymon Jakubiszak, który zanotował wyśmienite wejście z ławki i wraz z Wilfredo Leonem ciągnął drużynę do przodu.

Tuż po powrocie do Polski z Azji środkowy udzielił krótkiego wywiadu dla PAP. Podczas niego podsumował turniej i zdradził, że jest bardzo dumny z całej drużyny i z tego, co dokonała.

- Nasze cele zawsze są najwyższe, więc jechaliśmy na ten turniej z myślą o mistrzostwie, bo tylko głęboko w to wierząc można to osiągnąć. Ale to jest sport, nie zawsze się udaje. Jestem bardzo dumny z naszej drużyny, że po przegranym półfinale podnieśliśmy się i wracamy z brązowym medalem - mówił.

Jakubiszak jak Leon, mają wspólną pasję

Co ciekawe, wspomniał także o tym, że czas na świętowanie już był i teraz skupi się na regeneracji. Wskazał również, że lubi wędkować. Tym samym dołączył do Wilfredo Leona, który również jest wielkim fanem wędkarstwa.

Był czas na świętowanie, teraz potrzebna jest regeneracja przed rozgrywkami klubowymi. Ja lubię wędkować

Środkowy niebawem pojawi się w klubie, ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, gdzie rozpocznie przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu klubowego. Rozgrywki PlusLigi ruszą już za niespełna trzy tygodnie.

