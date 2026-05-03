Polski siatkarz idzie jak burza. Nikola Grbić już wie, że dobrze wybrał

Po tym, jak Bartosz Kurek podjął decyzję o zrobieniu sobie przerwy od występów w reprezentacji Polski, naturalnym następcą doświadczonego zawodnika na pozycji atakującego wydaje się być Kewin Sasak, który powinien rywalizować o miejsce w składzie z Bartłomiejem Bołądziem. Nikola Grbić zamierza przetestować też młodszych i mniej doświadczonych zawodników: Alaksieja Nasewicza, Dawida Dulskiego, Bartosza Gomułkę i Wojciecha Gajka.

Ostatni z wymienionych świetnie spisywał się w kadrach młodzieżowych, przed rokiem błyszczał na mistrzostwach świata do lat 21. Później wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, w sezonie 2025/2026 oglądamy go w barwach Long Beach State University. Tam regularnie punktuje, razem z drużyną sięgnął zresztą po mistrzostwo konferencji Wielki Zachód.

Polak miał duży wkład w ten sukces, w finale rozgrywek wywalczył bowiem aż 33 punkty, za co nagrodzono go statuetką dla MVP spotkania. Gajek i spółka nie spoczęli jednak na laurach, zespół z Kalifornii czekała bowiem rywalizacja o mistrzostwo kraju, w której bierze udział 12 drużyn - siedmiu mistrzów konferencji i pięć innych wysoko notowanych klubów.

Wojciech Gajek już w półfinale mistrzostw w Stanach Zjednoczonych

Siatkarze Long Beach State University zaczęli zmagania od etapu ćwierćfinału, w tym w sobotę 2 maja zagrali z drużyną Loyola Chicago. I nie dali większych szans rywalom, pierwsze dwa sety wygrali w stosunku 25:21, w trzeciej partii triumfowali 25:19. Po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Gajek, był trzecim najskuteczniejszym siatkarzem swojej drużyny, lepiej spisali się tylko Connor Bloom i Skyler Varga.

Polski atakujący na kolejny mecz poczeka do 9 maja, wówczas w półfinale rozgrywek jego drużyna zmierzy się z zespołem uniwersyteckim z Hawajów, tym samym, który siatkarze Long Beach State University pokonali w finale konferencji (a debiutant Grbicia zdobył 33 punkty). Jeśli Gajek razem z kolegami ponownie ogra tego rywala, w finale zmierzy się z lepszym z pary - Ball State - UC Irvine.

Wiadomo już tym samym, że Gajek, który swoimi występami potwierdza, że Grbić podjął dobrą decyzję wysyłając mu powołanie, na zgrupowanie reprezentacji Polski dotrze z opóźnieniem. Pierwsi kadrowicze w Spale pojawią się bowiem już 4 maja, do dyspozycji Serba będą zawodnicy, którzy, w przeciwieństwie do 20-letniego atakującego, zakończyli już sezon ligowy.

Wojciech Gajek błyszczał podczas mistrzostw świata do lat 21 w 2025 roku volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek w ataku podczas MŚ do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21 volleyballworld.com materiały prasowe

