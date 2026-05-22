Zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski rozpoczęło się 4 maja w Spale, siatkarze powołani przez Nikolę Grbicia mają już za sobą pierwszy sprawdzian formy - w środę w Sosnowcu przegrali towarzyski mecz z Serbami, przed nimi jeszcze dwa spotkania w Katowicach. A następnie przygotowania do startującej w pierwszej połowie czerwca Ligi Narodów.

Wśród zaproszonych na zgrupowanie przez Grbicia znalazło się kilku zawodników, którzy równocześnie otrzymali powołanie do reprezentacji U22 prowadzonej przez Piotra Grabana. To Błażej Bień, Wojciech Gajek, Jakub Kiedos, Jakub Nowak, Michał Grabek i Maksymilian Granieczny. Wspomniani zawodnicy mogą w pewnym momencie opuścić zgrupowanie seniorskiej kadry, by wspomóc młodzieżową drużynę, taka przyszłość czeka m.in. Bienia, Grabka i Gajka, którzy nie zostali przez Grbicia zgłoszeni do rozgrywek Ligi Narodów.

Wspomniany Gajek w kadrze młodzieżowej furorę robił już przed rokiem, był wyróżniającą się postacią podczas mistrzostw świata do lat 21. Nasz atakujący błyszczał w statystykach indywidualnych, zajął trzecie miejsce w zestawieniu najlepiej punktujących zawodników turnieju. Po zakończeniu sezonu kadrowego wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam zachwycał w lidze uniwersyteckiej, prowadząc zespół do triumfu w finale konferencji Wielki Zachód. Nie był jednak najlepiej punktującym Polakiem w tych rozgrywkach.

Wiktor Nowak błyszczy w Stanach Zjednoczonych

"Wybrańca" Grbicia przyćmił starszy o niespełna rok Wiktor Nowak, z którym zresztą doskonale zna się z reprezentacji młodzieżowej, w poprzednim sezonie Gajek i Nowak znaleźli się w szerokiej kadrze do lat 22, ostatecznie na mistrzostwa świata pojechał pierwszy z wymienionych.

Nowak wprawdzie na czempionacie nie zagrał, ale za to kapitalnie spisuje się za oceanem. Atakujący, który może poszczycić się imponującymi warunkami fizycznymi (ma aż 210 centymetrów wzrostu), na Stany Zjednoczone postawił już z 2024 roku, wówczas przeniósł się z PSG KPS Siedlce do New Jersey Institute of Technology. Jego drużyna rywalizuje w konferencji EIVA, w sezonie 2025/2026 dotarła do półfinału mistrzostw konferencji, w której uległa w rywalizacji z Princeton.

I chociaż niespełna 21-letni Polak finalnie nie miał szansy zagrać w mistrzostwach kraju (w przeciwieństwie do Gajka), to i tak ma powody do zadowolenia. Uwzględniając średnią liczby punktów na set, był 9. najlepiej punktującym zawodnikiem sezonu ze średnią 4.52 na koncie. Przyćmił pod tym względem Gajka (średnia 3.57).

Nowak, który w przeciwieństwie do Gajka, pozostanie w Stanach Zjednoczonych na kolejny sezon, podobnie jak wybraniec Grbicia otrzymał powołanie do reprezentacji U22. Atakujący znalazł się na liście siatkarzy wybranych przez Piotra Grabana, którzy będą rywalizowali o miejsce w składzie na tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 22, które zostaną rozegrane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w Portugalii.

Co ciekawe, Nowak wywodzi się z rodziny z siatkarskimi korzeniami - jego ojciec, Maciej, także był siatkarzem, w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji Polski, z juniorską kadrą zajął m.in. 4. miejsce na mistrzostwach Europy w 1988 roku.

Wojciech Gajek błyszczał podczas mistrzostw świata do lat 21 w 2025 roku

Nikola Grbić podczas rozmowy ze swoimi siatkarzami

Nikola Grbić





