Polski siatkarz czekał na tę chwilę sześć lat. Szybki awans od Grbicia
Przed laty zapowiadał się na wielki talent, ale w jego reprezentacyjnej karierze pojawiła się sześcioletnia wyrwa. Teraz Bartłomiej Lemański wraca, a w pierwszym meczu sezonu kadrowego nie tylko zanotował cztery bloki, ale też został kapitanem drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia. - Dostałem szybki awans, z racji tego, że byłem najstarszy. To też fajne uczucie być tym starszym - podkreśla środkowy w rozmowie z Interia Sport. Pierwszy, mały cel na sezon reprezentacyjny już zrealizował. Dziś o godz. 20 mecz Polska - Ukraina, transmisja na antenach Polsat Sport.
Damian Gołąb, Interia Sport: W meczu z Serbią wróciłeś do reprezentacji Polski po ponad sześciu latach przerwy. To był pewnie dla ciebie ważny, symboliczny moment. Jak przeżywałeś ten występ?
Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski: Nie mogłem się już doczekać tego meczu. By zacząć nawet granie sparingowe, ale już przed kibicami. Fajnie, że udało się załatwić ten turniej w Polsce. Możemy zagrać przy tych świetnych kibicach. Super emocje, bardzo tęskno było mi za atmosferą w hali, w reprezentacyjnej koszulce. To jest jednak co innego niż w lidze. Mega się cieszę.
Czułeś się trochę jak dobry wujek dla pozostałych chłopaków z drużyny? Aż ośmiu debiutantów w składzie, średnia meczów w kadrze była niewielka, wieku zresztą też.
- Było dużo młodych chłopaków, którzy dopiero co założyli koszulkę seniorskiej reprezentacji. Dla nich to było duże przeżycie, dla mnie też. I jak to nazwałeś, tym dobrym wujkiem - faktycznie czuję się trochę starszy w tej grupie. Dostałem szybki awans, by wyjść na ten mecz jako kapitan, z racji tego, że byłem najstarszy. To też fajne uczucie być tym starszym. Nawet kiedy zdrowotnie i fizycznie być starszym jest już troszkę gorzej, to jednak ma się już bagaż doświadczeń, co jest bardzo przydatne.
Ta koszulka z belką kapitańską zostanie z tobą na dłużej? Zostawisz ją sobie na pamiątkę?
- Nie wiem, ale na pewno zachowam sobie zdjęcia z losowania, że jednak byłem tym kapitanem przez jeden dzień.
Bartłomiej Lemański chce zostać w kadrze jak najdłużej. "To nie tak, że zagryzamy się na treningach"
Można powiedzieć, że pierwszy cel na zgrupowaniu już odhaczyłeś, skoro jesteś na liście na Ligę Narodów?
- Tak, patrząc indywidualnie, taki jest cel każdego: przyjechać na zgrupowanie, pokazać się jak najlepiej i pojechać na najważniejsze turnieje. Najpierw na Ligę Narodów, a potem, wiadomo, będzie rekrutacja na mistrzostwa Europy. Cieszę się, że znalazłem się na tej liście i będę mógł trochę dłużej tutaj zostać z chłopakami. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Tak mówiłem: jestem tutaj po to, by walczyć o miejsce i się pokazać.
Masz poczucie, że prawdziwa rywalizacja zaczyna się właśnie teraz? Kiedy zaczynają się mecze, a za jakiś czas przyjadą podstawowi środkowi, jak Jakub Kochanowski czy Mateusz Bieniek?
- Nie lubię za bardzo używać słowa "rywalizacja". Wiadomo, że walczymy o miejsce, ale to nie jest tak, że zagryzamy się na treningach czy patrzymy na siebie wilkiem. Trenujemy razem, wspieramy się, a już trener decyduje, kto będzie bardziej potrzebny zespołowi. Najważniejsze to skupić się na tym, co możesz dać od siebie - by dać tego jak najwięcej. A kto ma jechać na turnieje, to nie w mojej gestii. Chcę po prostu jak najbardziej przydać się drużynie.
Rozmawiał Damian Gołąb