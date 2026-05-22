Damian Gołąb, Interia Sport: W meczu z Serbią wróciłeś do reprezentacji Polski po ponad sześciu latach przerwy. To był pewnie dla ciebie ważny, symboliczny moment. Jak przeżywałeś ten występ?

Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski: Nie mogłem się już doczekać tego meczu. By zacząć nawet granie sparingowe, ale już przed kibicami. Fajnie, że udało się załatwić ten turniej w Polsce. Możemy zagrać przy tych świetnych kibicach. Super emocje, bardzo tęskno było mi za atmosferą w hali, w reprezentacyjnej koszulce. To jest jednak co innego niż w lidze. Mega się cieszę.

Czułeś się trochę jak dobry wujek dla pozostałych chłopaków z drużyny? Aż ośmiu debiutantów w składzie, średnia meczów w kadrze była niewielka, wieku zresztą też.

- Było dużo młodych chłopaków, którzy dopiero co założyli koszulkę seniorskiej reprezentacji. Dla nich to było duże przeżycie, dla mnie też. I jak to nazwałeś, tym dobrym wujkiem - faktycznie czuję się trochę starszy w tej grupie. Dostałem szybki awans, by wyjść na ten mecz jako kapitan, z racji tego, że byłem najstarszy. To też fajne uczucie być tym starszym. Nawet kiedy zdrowotnie i fizycznie być starszym jest już troszkę gorzej, to jednak ma się już bagaż doświadczeń, co jest bardzo przydatne.

Ta koszulka z belką kapitańską zostanie z tobą na dłużej? Zostawisz ją sobie na pamiątkę?

- Nie wiem, ale na pewno zachowam sobie zdjęcia z losowania, że jednak byłem tym kapitanem przez jeden dzień.

Bartłomiej Lemański chce zostać w kadrze jak najdłużej. "To nie tak, że zagryzamy się na treningach"

Można powiedzieć, że pierwszy cel na zgrupowaniu już odhaczyłeś, skoro jesteś na liście na Ligę Narodów?

- Tak, patrząc indywidualnie, taki jest cel każdego: przyjechać na zgrupowanie, pokazać się jak najlepiej i pojechać na najważniejsze turnieje. Najpierw na Ligę Narodów, a potem, wiadomo, będzie rekrutacja na mistrzostwa Europy. Cieszę się, że znalazłem się na tej liście i będę mógł trochę dłużej tutaj zostać z chłopakami. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Tak mówiłem: jestem tutaj po to, by walczyć o miejsce i się pokazać.

Masz poczucie, że prawdziwa rywalizacja zaczyna się właśnie teraz? Kiedy zaczynają się mecze, a za jakiś czas przyjadą podstawowi środkowi, jak Jakub Kochanowski czy Mateusz Bieniek?

- Nie lubię za bardzo używać słowa "rywalizacja". Wiadomo, że walczymy o miejsce, ale to nie jest tak, że zagryzamy się na treningach czy patrzymy na siebie wilkiem. Trenujemy razem, wspieramy się, a już trener decyduje, kto będzie bardziej potrzebny zespołowi. Najważniejsze to skupić się na tym, co możesz dać od siebie - by dać tego jak najwięcej. A kto ma jechać na turnieje, to nie w mojej gestii. Chcę po prostu jak najbardziej przydać się drużynie.

Rozmawiał Damian Gołąb

Bartłomiej Lemański (z lewej) w bloku Art Service PAP

Bartłomiej Lemański (z prawej) wrócił do kadry po ponad sześciu latach Art Service PAP

Bartłomiej Lemański na powołanie do kadry zapracował świetnym sezonem w PGE GiEK Skrze Bełchatów Grzegorz Wajda Reporter





