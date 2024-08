Polski siatkarz chce "usunąć" kolegę z reprezentacji. A obok Iga Świątek

Reprezentacja Polski aż 44 lata czekała na to, by ponownie znaleźć się w półfinale turnieju olimpijskiego siatkarzy. Podopiecznym Nikoli Grbicia udało się przełamać "klątwę ćwierćfinałów" w poniedziałek, kiedy to pokonali 3:1 Słoweńców i zameldowali się w gronie czterech najlepszych drużyn igrzysk. Teraz przed nimi kolejny krok, jakim będzie pokonanie Amerykanów w boju o finał.