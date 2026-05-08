Artur Gac, Interia: Jak czujesz się w tym licznym gronie pierwszoroczniaków na starcie zgrupowania z pozycji kogoś znacznie starszego?

Szymon Jakubiszak, środkowy reprezentacji Polski: - Nastawienie w moim przypadku nie zmieniło się wcale. Zawsze jak tu przyjeżdżam, a to mój trzeci rok, towarzyszy mi lekki stres, bo chcę pokazać się z jak najlepszej strony. I po prostu odwdzięczyć się za to, że trener mnie po raz kolejny docenił. Grupa na pewno jest dużo młodsza niż wtedy, gdy ja wchodziłem, czy nawet w zeszłym sezonie, ale wydaje mi się, że to są fajni i ambitni chłopaki, z którymi ciężko pracujemy na treningach. Mam nadzieję, że moje nastawienie nie zmieni się także w kolejnych latach.

Ten lekki stres jest nieodzowny? Można nabierać rutyny i doświadczenia, ale rozpoczęcie nowego cyklu przyprawia o dawkę ekscytacji?

- Zgadza się. Zawsze jest trochę więcej ekscytacji i nerwów zwłaszcza na początku, bo pojawia się nowa grupa i zawsze coś może się zmienić. Też nikt tutaj nie przychodzi, żeby miło spędzić czas, tylko mamy jasne cele. Jesteśmy ambitni, więc będziemy chcieli pracować dzień w dzień na to, żeby cała nasza grupa wróciła z każdego turnieju z medalem.

Z jakim zdefiniowanym celem przyjechałeś na tę inaugurację sezonu kadrowego?

- Mój cel jest taki, by zostać tu jak najdłużej. I jak najwięcej uczyć się od starszych chłopaków i czerpać z tego, gdzie jestem w tej chwili, a co jest marzeniem każdego siatkarza.

Miałeś już okazję odbyć choćby krótką rozmowę z trenerem Nikolą Grbiciem na starcie zgrupowania?

- Myślę, że tak. Jednak przez to, że odbyła się właśnie w cztery oczy, nie chciałbym się dzielić tym, o czym z nim rozmawiałem.

Więc bez szczegółów, ale rozmowa ważna dla ciebie, bo też pokazująca pewne kierunki?

- Myślę, że mogę powiedzieć, iż część tej rozmowy była o tym, jak trener widzi to, abym pracował na treningach oraz to, jakie ma ode mnie oczekiwania.

To, co usłyszałeś, było zbieżne z tym, co sam sobie zakładałeś, czy cenne były pewne sugestie, które od razu mogłeś zaimplementować do swojego podejścia?

- Mniej więcej spodziewałem się tego, co usłyszałem. Z prostego powodu: przyjechałem do Spały pokazać się z jak najlepszej strony. I wiem, ucząc się w poprzednim roku, gdy także dawałem z siebie wszystko, a trener to doceniał i zabierał mnie na najważniejsze turnieje. Będę starał się robić to samo w tym roku.

Na ubiegłorocznych MŚ na Filipinach zostałeś jednej z bohaterów meczu z Czechami o brązowy medal, gdy wszedłeś z ławki i w kluczowym momencie dałeś zespołowi bardzo ważny impuls i punkty. Jak często wracasz myślami do takiego momentu?

- Myślę, że dosyć często. W sezonie może nie ma za dużo okazji, bo są inne cele klubowe, na których trzeba się skupić. Jednak nieraz łapie taka nostalgia. Na pewno w drodze tutaj, do Spały, przypomniałem sobie cały zeszły sezon. To na pewno coś miłego i fajne doświadczenie, które z pewnością może pomóc w przyszłości.

Wówczas, jeszcze w ferworze emocji i niedosytu, że nie udało się awansować do boju o złoto, patrzyłeś na to inaczej. Horyzont czasowo pozwala jednak widzieć w tym wiele plusów, bo w tamtym momencie, wchodząc na parkiet w trudnym momencie, udźwignąłeś kawał presji.

- Cieszę się, że po części jest to tak postrzegane, aczkolwiek uważam, że każdy z chłopaków, który był na boisku i poza nim, bardzo mocno dołożył się do tego wyniku. Na pewno było to fajne przeżycie i zwieńczenie ciężkiej pracy przez pięć miesięcy. Ogólnie trudno grało się cały ten turniej, więc bardzo doceniam ten brązowy medal.

Jaka jest najcenniejsza lekcja, którą odrobiłeś w minionym sezonie kadrowym?

- Staram się sobie powtarzać, to co mówił trener Nikola, żeby cały czas głową być na treningu i skupiać się na tym, co jest najważniejsze. A jeśli będę się skupiał na celu, to później w meczu będzie mi dużo łatwiej zrobić to samo.

A co jest tym celem w założeniu trenera?

- Chodzi o to, jak wykonuje się na przykład zagrywkę. Jeżeli założeniem jest posłanie piłki w strefę 5-6 i to jest mój cel, to robię wszystko, żeby go osiągnąć. Myślę tylko o tym, a nie o negatywnych rzeczach, typu że nie chcę zepsuć zagrywki. Czyli absolutna zadaniowość, nie rozmyślać nad ryzykiem, tylko osiągnięciu celu.

Co przede wszystkim cenisz w trenerze Grbiciu?

- Uważam, że trener bardzo dużo widzi i doceniam to, że każdą, najmniejszą rzecz potrafi przekazać w taki sposób, abym to zauważył i myślał o tym, starając się sobie automatyzować te dobre rzeczy. Na przykład to, jak przemieszczać się w bloku i jak wykonać zagrywkę plus inne, poszczególne elementy.

Patrząc na to, że w ostatniej chwili z powołania zrezygnował Norbert Huber, rzeczywistość postrzegasz w ten sposób, iż stwarza ci łatwiejszą drogę, by bardzo mocno wejść w pierwszy garnitur?

- Ciężko mi powiedzieć. Bo jeśli teraz nie ma Norberta, to jest Bartek Lemański. Więc wydaje mi się, że tak czy siak będzie ciężko. I znów trzeba będzie udowodnić swoją wartość, aby trener docenił i zabrał na ważną imprezę. Dlatego skupiam się na swojej robocie, żeby ją wykonać dobrze, a nie rozmyślam nad tym, czy ktoś jest, a kogoś nie ma.

Przyjechałeś po pełną pulę, by z reprezentacją powalczyć o obronę tytułu mistrza Europy?

- Tak. Wydaje mi się, że warto mieć cele oraz marzenia. Sądzę, że każdy z chłopaków, który tutaj jest, ma albo takie same lub podobne założenia. Gdybyśmy tego nie mieli, to niczym nie różnilibyśmy się od... Chodzi mi o to, że trzeba być ambitnym, by walczyć z najlepszymi w Polsce i na świecie.

Jak podsumujesz swój miniony sezon klubowy?

- Na pewno pozostał spory niedosyt. Przez to, że byliśmy w ćwierćfinale i wygraliśmy pierwsze spotkanie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. To pozwoliło nam uwierzyć, że możemy wygrać z jedną z najlepszych drużyn w Europie, stąd ten niedosyt. Zwłaszcza, że w drugim meczu niewiele brakowało, byśmy wygrali tę rywalizację. Ogólnie to był bardzo ciężki sezon, mieliśmy sporo własnych problemów, borykaliśmy się z wieloma kontuzjami. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i kolejny sezon będzie dużo lepszy.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Szymon Jakubiszak

