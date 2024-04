Jak wyniki głosowania przekładają się na liczbę mandatów? Tutaj były znakomity siatkarz także nie ma powodów do satysfakcji. Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Możdżonka Lepszy Olsztyn uzyskał 6 053 głosy (9,7 proc.), co przełożyło się na jeden mandat do 25-osobowej rady miasta w Olsztynie.