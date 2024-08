Reprezentacja Polski aż 44 lata czekała na to, by ponownie awansować do półfinału igrzysk olimpijskich w siatkówce mężczyzn. Ta sztuka "Biało-Czerwonym" udała się w poniedziałek, kiedy to drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia w efektownym stylu ograła 3:1 Słoweńców . Już w środę aktualni mistrzowie Europy powalczą o finał olimpijski, a ich rywalem będą Amerykanie.

Wciąż nie wiadomo, czy w meczu z reprezentacją Stanów Zjednoczonych wystąpi Mateusz Bieniek, który pod koniec spotkania ćwierćfinałowego doznał urazu. Środkowy Aluron CMC Warty Zawiercie nie dokończył meczu, a na ławkę rezerwowych zszedł wyraźnie utykając. Kilka godzin później w mediach społecznościowych zamieścił krótki wpis. Reklama

Jutro o 10 badania i zobaczymy, ale walić moją stopę! Nie ma żadnej klątwy, jesteśmy w półfinale i jedziemy dalej ~ napisał na Instagramie.

Mateusz Bieniek poważnie kontuzjowany? Michał Kubiak ujawnia

Kibice polskiej kadry z pewnością zaczęli drżeć o zdrowie Bieńka, ponieważ ten już w poprzednim sezonie reprezentacyjnym miał poważne problemy ze stopą, przez co nie wystąpił zarówno w mistrzostwach Europy , jak i turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Rozpoczął za to rehabilitację i do gry wrócił na początku sezonu ligowego.

Z informacji, jakie po meczu ze Słowenią przekazał w studio Eurosportu Michał Kubiak, wynika, że prawdopodobnie środkowemu "Biało-Czerwonych" odnowił się wspomniany uraz stopy.

"Z tego co wiemy, to ten uraz jest dosyć poważny i odnowiła się kontuzja, którą Mateusz miał w zeszłym sezonie. Szkoda na pewno, bo jest on ważnym ogniwem tej drużyny, ale mamy też kim go zastąpić i myślę, że tutaj akurat nie musimy się martwić o pozycję. A Mateuszowi życzymy oczywiście zdrowia, bo nikt nie chce przegrać z kontuzją" - powiedział.

Nikola Grbić w meczu ze Słowenią postawił na duet: Jakub Kochanowski - Mateusz Bieniek, a jeśli ten drugi zostanie wykluczony z gry przez uraz, będzie mógł posłać na boisko Norberta Hubera, który w ostatnim czasie również znajdował się w dobrej dyspozycji. I błysnął m.in. w meczu fazy grupowej z Brazylią , kiedy to wszedł na parkiet w trakcie spotkania i posłał kilka asów serwisowych. Reklama

Reklama Aleksander Śliwka: Celem nie było wejście do wioski i zagranie w turnieju, celem jest medal. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mateusz Bieniek w barwach reprezentacji Polski / Piotr Hukalo / East News

Mateusz Bieniek w reprezentacji Polski / Andrzej Iwańczuk/Reporter / East News