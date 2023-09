Urodziłem się w takim kraju i żyję w takich czasach, w których siatkówka jest popularna. Mamy olbrzymie wsparcie od najważniejszych osób w naszym państwie. Te mistrzostwa świata będą czymś pięknym dla naszych kibiców. Dziękujemy za to wsparcie. Postaramy się, by mistrzowski puchar znowu wrócił do Polski

~ skomentował Kurek.