Polska wygrywa test przed MŚ. Ale mistrzowskiej formy jeszcze nie ma

Ukraina to 23. drużyna rankingu FIVB. W sobotę przez długie fragmenty meczu walczyła jednak jak równy z równym z mistrzami świata. Ostatecznie to polscy siatkarze okazali się lepsi, ale potrzebowali do tego aż pięciu setów. Pomogły im regularnie posyłane na drugą stronę asy serwisowe. Nad pozostałymi elementami przed startem turnieju trzeba jeszcze popracować.