Polska - Turcja. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO ]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy zagra z Turcją w drugim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów 2026. Gospodarzem rywalizacji grupy 5 jest Arena Gliwice. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? Gdzie oglądać w TV mecz Polska - Belgia? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 w Arenie Gliwice, zawodnik szykuje się do ataku nad siatką.
Reprezentacja Polski siatkarzy podczas meczu Ligi Narodów 2026 w Arenie Gliwicevolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 25 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Turcja. Forma obu drużyn i historia meczów

Reprezentacja Polski siatkarzy od zwycięstwa rozpoczęła drugi turniej tegorocznej edycji Ligi Narodów, który rozgrywany jest w Arenie Gliwice. "Biało-Czerwoni" pokonali 3:2 Belgię i było to ich trzecie zwycięstwo w piątym meczu tegorocznej edycji rozgrywek.

Kolejnym rywalem Polaków będzie Turcja. Siatkarze znad Bosforu mają taki sam bilans zwycięstw i porażek, co nasz zespół. W pięciu meczach zanotowali trzy triumfy, a w pierwszym spotkaniu na polskiej ziemi bardzo pewnie, bo 3:0 wygrali z Chinami.

Oba zespoły zmierzyły się w poprzednim sezonie reprezentacyjnym dwukrotnie. Najpierw w ramach Ligi Narodów, a następnie podczas mistrzostw świata. Oba te spotkania Polacy wygrali 3:0, podobnie jak trzy ostatnie mecze przeciwko Turcji. Dziś "Biało-Czerwoni" również są faworytami w starciu z siatkarzami znad Bosforu.

Polska - Turcja. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 25 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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