Polska - Słowenia. Półfinał Ligi Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Słowenia. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

Reprezentacja Polski siatkarzy znakomicie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Narodów 2026. Nasz zespół zajął w niej drugie miejsce, ustępując jedynie niepokonanej Japonii. "Biało-Czerwoni" w 12 spotkaniach odnieśli 10 zwycięstw i doznali dwóch porażek. Natomiast podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo polscy siatkarze na poziomie ćwierćfinału zmierzyli się z Ukrainą i pokonali wschodnich sąsiadów 3:1.

W półfinale rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia będzie Słowenia. Słoweńcy fazę ligową Ligi Narodów zakończyli na trzecim miejscu, czyli tuż za plecami Polaków. W 12 meczach także odnieśli 10 zwycięstw, ale mniej za trzy punkty, dlatego do naszej reprezentacji stracili trzy "oczka". W ćwierćfinale rywalizowali z Turcją i wygrali 3:0.

Oba zespoły zmierzyły już się w tegorocznej Lidze Narodów. Wówczas 3:2 zwyciężyli Słoweńcy i była to ich pierwsza wygrana nad naszym zespołem o trzech spotkań. Miejmy nadzieję, że tym razem "Biało-Czerwoni" przechylą szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Polska - Słowenia. Półfinał Ligi Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Kadr z ostatniego meczu Polski ze Słowenią w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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