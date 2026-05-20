Polska - Serbia. Siatkówka. Silesia Cup siatkarzy na żywo, transmisja, wynik

Mecz Polska - Serbia w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 maja o godzinie 17:00 w Arenie Sosnowiec. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Mecz siatkarzy Polska - Serbia. Silesia Cup 2026. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski wraca do gry. Właśnie rusza sezon reprezentacyjny, a siatkarze Nikoli Gribicia po raz kolejny zainagurują go udziałem w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Zawody w tym roku zostaną rozegrane na obiektach w Sosnowcu i Katowicach, a udział w nim poza Polską wezmą Bułgaria, Serbia oraz Ukraina.

W pierwszmy meczu polscy siatkarze zmierzą się z Serbią, czyli dzwiątym zespołem ubiegłorocznych mistrzostw świata i 15. Ligi Narodów. W zeszłym sezonie "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Serbami dwukrotnie, najpierw w ramach Ligi Narodów, a następnie w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Oba spotkania Polacy wygrali 3:0.

Mecz Polska - Serbia w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 maja o godzinie 17:00 w Arenie Sosnowiec. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go.

Tomasz Fornal i Norbert Huber Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić i siatkarze reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





Nikola Grbić: Myślę, że motywacja w drużynie jest na bardzo wysokim poziomie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport