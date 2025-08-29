Polska - Serbia. Memoriał Huberta Wagnera. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Serbia na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Serbia. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Reprezentacja Polski siatkarzy jest w przededniu mistrzostw świata, które rozpoczną się już 13 września. Zanim jednak Biało-Czerwoni ruszą do dalekich Filipin, czeka ich jeszcze przedostatni sprawdzian, którym będzie Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po nim aktualni wicemistrzowie świata zmierzą się jeszcze towarzysko z Brazylią.

W Memoriale Huberta Jerzego Wagnera siatkarze Nikoli Grbicia zagrają z Serbią, Argentyną i Brazylią. W pierwszym meczu staną w szranki z Serbami, z którymi od lat radzą sobie znakomicie. Biało-Czerwoni wygrali wszystkie z pięciu ostatnich spotkań i aż trzykrotnie starcia kończyły się wynikiem 3:0.

Mecz Polska - Serbia na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online w platformie Polsat Box Go.

