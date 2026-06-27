Polska - Niemcy. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Niemcy w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 27 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Niemcy. Najnowsza historia bezpośrednich meczów

Reprezentacja Polski siatkarzy od dwóch zwycięstw rozpoczęła drugi turniej tegorocznej edycji Ligi Narodów, który rozgrywany jest w Arenie Gliwice. "Biało-Czerwoni" najpierw pokonali 3:2 Belgię, a następnie w takim samym rezultacie Turcję. Ich kolejnymi rywalami będą Niemcy.

Oba zespoły nie grały ze sobą meczu o duża stawkę już od Ligi Narodów 2023. Wówczas reprezentacja Polski pokonała Niemców 3:2. Kolejne dwa z trzech spotkań odbyły się w ramach meczów towarzyskich i w obu 3:1 triumfowali nasi zachodni sąsiedzi. Z kolei trzecie miało miejsce w ramach towarzyskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i wówczas 3:2 wygrali "Biało-Czerwoni". Jak widać najnowsza historia rywalizacji pomiędzy tymi zespołami jest zacięta. Kto tym razem zejdzie z parkietu jako zwycięzca?

Polska - Niemcy. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Niemcy w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 27 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Artur Szalpuk i Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Tobias Brand, przyjmujący reprezentacji Niemiec VolleyballWorld materiały prasowe





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