Polska drugi raz gospodarzem MŚ w siatkówce. Będzie trzeci tytuł z rzędu?

Wszyscy polscy sympatycy siatkówki mają prawo być obecnie wyjątkowo szczęśliwi - 14 kwietnia tuż przed południem, na specjalnej konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie premier Mateusz Morawiecki, minister sportu Kamil Bortniczuk oraz prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski oficjalnie ogłosili, że nasz kraj będzie współgospodarzem mistrzostw świata 2022.

Czempionat został wcześniej odebrany Rosji po tym, jak wojska tego państwa dokonały zbrojnej inwazji na Ukrainę. Rosjanie próbowali ostro reagować na tę decyzję, ale FIVB już jej nie cofnęła. Tym samym siatkarskie reprezentacje zawitają do Polski i Słowenii między 26 sierpnia a 11 września - w tym najważniejsze spotkania zostaną rozegrane u nas.

Polska staje przed niezwykłą szansą: może trzeci raz z rzędu zostać mistrzem świata, a gra - przynajmniej częściowo - na własnym terenie będzie "Biało-Czerwonym" bez wątpienia sprzyjać.

MŚ w siatkówce. Polska już raz wygrywała turniej na własnym terenie

Istotny jest tutaj fakt, że na zwycięską ścieżkę Polacy weszli w 2014 roku właśnie grając u siebie - przed ośmioma lata MŚ zagościło w siedmiu miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Wówczas ekipa, którą kierował Francuz Stephane Antiga, pokonała w finale rozgrywanym w słynnym Spodku Brazylię, a tytuł MVP zgarnął Mariusz Wlazły. To samo w sobie było niezwykłym wyczynem, ale kto mógł śnić, że naszym "Orłom" uda się dokonać tego samego również cztery lata później?

W 2018 roku organizatorami były Włochy oraz Bułgaria. Żadna z tych drużyn nie znalazła się jednak nawet w pierwszej trójce turnieju - najniższy stopień podium przypadł w udziale USA, z kolei w finale znaleźli się "starzy znajomi" - Polska (pod wodzą Vitala Heynena) i Brazylia. "Biało-Czerwoni" po raz kolejny okazali się bezkonkurencyjni.

Gdyby udało im się również we wrześniu zgarnąć złoto, to dołączyliby do prawdziwie elitarnego klubu. Tylko dwie, zresztą wspominane już kadry, wcześniej trzykrotnie sięgały po najwyższy laur - był to Włochy i Brazylia.

MŚ w siatkówce 2022. Polska współorganizatorem dwóch turniejów

Polacy tym razem zaczną swoje zmagania od grupowych spotkań - kolejno - z Bułgarią, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi.

Warto przy tym pamiętać, że niedługo po zakończeniu męskich MŚ rozpocznie się również światowy czempionat kobiet - a jego współorganizatorem ponownie będzie Polska (wespół z Holandią). Czeka nas więc jesień pełna emocji!