Polska - Bułgaria. Mecz siatkarzy. Silesia Cup na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy gra dzisiaj z Bułgarią w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup 2026. O której grają siatkarze? O której godzinie mecz Polska - Bułgaria? Gdzie oglądać? Jaki wynik meczu Polska - Bułgaria? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Polscy siatkarze w zielonych i biało-czerwonych strojach podczas meczu Silesia Cup 2026
Reprezentacja Polski siatkarzy podczas Silesia Cup 2026Art ServicePAP

Mecz Polska - Bułgaria w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 maja o godzinie 20:00 w katowickim "Spodku". Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Mecz siatkarzy Polska - Bułgaria. Silesia Cup 2026. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego Silesia Cup zagra z Bułgarią w katowickim "Spodku".

Bułgaria w zeszłym sezonie wywalczyła drugie w swojej historii wicemistrzostwo świata. W finale "Junacy" musieli uznać wyższość Włochów, którzy zwyciężyli 3:1. Znacznie gorzej poszło im w zeszłorocznej Lidze Narodów, w której zajęli dopiero 11. miejsce.

Polska i Bułgaria w 2025 roku zmierzył się dwukrotnie. Najpierw "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2 w ramach ubiegłorocznej edycji Silesia Cup, a następnie przegrali w takim samym stosunku podczas spotkania Ligi Narodów. Jak będzie tym razem?

Paweł Nowak
