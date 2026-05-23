Polska - Bułgaria. Mecz siatkarzy. Silesia Cup na żywo, transmisja, wynik

Mecz Polska - Bułgaria w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 maja o godzinie 20:00 w katowickim "Spodku". Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego Silesia Cup zagra z Bułgarią w katowickim "Spodku".

Bułgaria w zeszłym sezonie wywalczyła drugie w swojej historii wicemistrzostwo świata. W finale "Junacy" musieli uznać wyższość Włochów, którzy zwyciężyli 3:1. Znacznie gorzej poszło im w zeszłorocznej Lidze Narodów, w której zajęli dopiero 11. miejsce.

Polska i Bułgaria w 2025 roku zmierzył się dwukrotnie. Najpierw "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2 w ramach ubiegłorocznej edycji Silesia Cup, a następnie przegrali w takim samym stosunku podczas spotkania Ligi Narodów. Jak będzie tym razem?

Nikola Grbić - selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy podczas Silesia Cup 2026





