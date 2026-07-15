Polska - Bułgaria. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 15 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Bułgaria. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

Reprezentacja Polski siatkarzy wraca do gry w Lidze Narodów po ponad dwutygodniowej przerwie. "Biało-Czerwoni" świetnie spisali się w ostatnim turnieju, który był rozgrywany w Gliwicach, gdzie wygrali wszystkie cztery mecze. Dzięki temu ich bilans po dwóch turniejach to sześć zwycięstw i dwie porażki, co daje im trzecie miejsce w tabeli.

W trzecim turnieju Polacy będą rywalizowali w Chicago, a ich pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii. Bułgarzy jak na razie radzą sobie całkiem przyzwoicie. W ośmiu spotkaniach odnieśli pięć zwycięstw i doznali trzech porażek. To daje im ósme miejsce w tabeli, czyli pierwsze, które nie daje awansu do fazy play-off. Wygląda na to, że aktualni wicemistrzowie świata do samego końca będą musieli walczyć o fazę pucharową, w której od momentu przemianowania Ligi Światowej na Ligę Narodów w 2018 roku, nie wystąpili ani razu.

Oba zespoły zagrały już przeciwko sobie w tym sezonie podczas turnieju towarzyskiego Silesia Cup. Wówczas Polacy wygrali 3:1. Poprzednie starcie miało miejsce w w ramach zeszłorocznej Ligi Narodów i wtedy 3:2 triumfowali Bułgarzy. Był to jedyny triumf siatkarzy z Bałkanów nad "Biało-Czerwonymi" w ostatnich pięciu konfrontacjach. Jak będzie tym razem?

Polska - Bułgaria. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 15 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News





Tomasz Fornal: Wiemy, z kim zagramy w Chicago, ale jak ktoś się boi, to niech z nami nie leci. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport