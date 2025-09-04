Polska - Brazylia, siatkówka mężczyzn. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Piękny gest Tomasza Fornala. Urodzinowy prezent przekazał potrzebującym. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Brazylia. O której mecz siatkarzy? Gdzie oglądać [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Z nami Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Reprezentacja Polski wypadła w nim fatalnie. Biało-Czerwoni zajęli dopiero trzecie miejsce, a w trzech meczach doznali aż dwóch porażek, 0:3 z Brazylią i 1:3 z Argentyną. Udało im się pokonać jedynie Serbię 3:0.

Dzisiaj polscy siatkarze w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 12 września, zagrają z Brazylią. Brazylijczycy na memoriale zajęli drugą lokatę za Argentyną, której ulegli 0:3.

Historia potyczek z Brazylią w ostatnich latach jest bardzo zacięta. Polacy przegrali wspomniany mecz na memoriale 0:3, ale kilka tygodni wcześniej pokonali w takim samym stosunku siatkarzy z Kraju Kawy w półfinale Ligi Narodów, którą ostatecznie wygrali. Natomiast w fazie ligowej lepsi okazali się Brazylijczycy, po zwycięstwie 3:1. Z kolei dwa wcześniejsze spotkania padły łupem Biało-Czerwonych, którzy triumfowali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także w ubiegłorocznym ćwierćfinale Ligi Narodów.

Siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu z Brazylią Łukasz Gągulski PAP

Jakub Nowak, Marcin Komenda, Nikola Grbić, Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal Andrzej Iwańczuk/Reporter East News