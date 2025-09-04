Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Brazylia, siatkówka mężczyzn. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami świata zagra towarzysko z Brazylią. To spotkanie zostanie rozegrane na Tauron Arenie w Krakowie. O której grają siatkarze? O której mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Siatkówka. Artur Szalpuk w meczu reprezentacji Polski z Brazylią
Siatkówka. Artur Szalpuk w meczu reprezentacji Polski z BrazyliąJAKUB GRUCA / FOKUSMEDIA.COM.PLNewspix.pl

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Piękny gest Tomasza Fornala. Urodzinowy prezent przekazał potrzebującym. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polska - Brazylia. O której mecz siatkarzy? Gdzie oglądać [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Z nami Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Reprezentacja Polski wypadła w nim fatalnie. Biało-Czerwoni zajęli dopiero trzecie miejsce, a w trzech meczach doznali aż dwóch porażek, 0:3 z Brazylią i 1:3 z Argentyną. Udało im się pokonać jedynie Serbię 3:0.

Dzisiaj polscy siatkarze w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 12 września, zagrają z Brazylią. Brazylijczycy na memoriale zajęli drugą lokatę za Argentyną, której ulegli 0:3.

Historia potyczek z Brazylią w ostatnich latach jest bardzo zacięta. Polacy przegrali wspomniany mecz na memoriale 0:3, ale kilka tygodni wcześniej pokonali w takim samym stosunku siatkarzy z Kraju Kawy w półfinale Ligi Narodów, którą ostatecznie wygrali. Natomiast w fazie ligowej lepsi okazali się Brazylijczycy, po zwycięstwie 3:1. Z kolei dwa wcześniejsze spotkania padły łupem Biało-Czerwonych, którzy triumfowali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także w ubiegłorocznym ćwierćfinale Ligi Narodów.

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online na platformie Polsat Box Go.

Zobacz również:

Tomasz Fornal "połknął haczyk", a mówiąc inaczej podjął wyzwanie, rzucone przez Bartosza Kurka. Interia ma w tym swój udział
MŚ siatkarzy

Gorąca dyskusja Kurka z Fornalem. Pod jej wpływem jeden idzie pod "sąd kibiców". Nagła decyzja

Artur Gac
Artur Gac
Zawodnicy drużyny siatkarskiej w czerwono-białych strojach zbierają się w okręgu na boisku, celebrując punkt, otoczeni siatką i przeciwnikami w tle.
Siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu z BrazyliąŁukasz GągulskiPAP
Grupa polskich siatkarzy podczas przerwy, otaczających trenera, który przekazuje wskazówki taktyczne, wszyscy w oficjalnych strojach reprezentacji, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Jakub Nowak, Marcin Komenda, Nikola Grbić, Jakub Kochanowski, Tomasz FornalAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja