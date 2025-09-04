Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Brazylia. Siatkówka. Mecz siatkarzy na żywo, transmisja, wynik

Polscy siatkarze zagrają z Brazylią w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami świata. O której grają siatkarze? O której mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Brazylia. Siatkówka. Mecz towarzyski siatkarzy. Relacja live, wynik

Z nami Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Reprezentacja Polski wypadła w nim fatalnie. Biało-Czerwoni zajęli dopiero trzecie miejsce, a w trzech meczach doznali aż dwóch porażek, 0:3 z Brazylią i 1:3 z Argentyną. Udało im się pokonać jedynie Serbię 3:0.

Dzisiaj polscy siatkarze w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 12 września, zagrają z Brazylią. Brazylijczycy na memoriale zajęli drugą lokatę za Argentyną, której ulegli 0:3.

Historia potyczek z Brazylią w ostatnich latach jest bardzo zacięta. Polacy przegrali wspomniany mecz na memoriale 0:3, ale kilka tygodni wcześniej pokonali w takim samym stosunku siatkarzy z Kraju Kawy w półfinale Ligi Narodów, którą ostatecznie wygrali. Natomiast w fazie ligowej lepsi okazali się Brazylijczycy, po zwycięstwie 3:1. Z kolei dwa wcześniejsze spotkania padły łupem Biało-Czerwonych, którzy triumfowali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także w ubiegłorocznym ćwierćfinale Ligi Narodów.

04.09.2025
18:30
Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online na platformie Polsat Box Go.

