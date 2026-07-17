Polska - Brazylia. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 17 na 18 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Brazylia. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

Reprezentacja Polski ma już za sobą pierwszy mecz trzeciego turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Chicago. "Biało-Czerwoni" pokonali w nim 3:0 Bułgarię, co pozwoliło im umocnić się na trzecim miejscu w tabeli, co dorobkiem 20 punktów w dziewięciu meczach.

Ich kolejnym rywalem będzie Brazylia. Siatkarze z Ameryki Południowej w tym sezonie spisują się nadzwyczaj słabo. W 10 spotkaniach zdobyli ledwie 16 punktów, przez co do końca będą musieli walczyć o awans do fazy pucharowej. W przeciwieństwie do Polaków mają oni już na swoim koncie dwa występy podczas w rywalizacji w Chicago. Brazylijczycy najpierw pokonali 3:0 Francję, a następnie w takim samym stosunku przegrali ze Stanami Zjednoczonymi.

Oba zespoły w poprzednim sezonie zagrały przeciwko sobie aż cztery razy. Ostatnie spotkanie miało charakter towarzyski, a Polacy wygrali je 4:0. Poprzednie odbyło się w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wegnera, gdzie 3:0 triumfowali Brazylijczycy. Natomiast dwa wcześniejsze starcia został rozegrane w Lidze Narodów. Najpierw w meczu fazy grupowej 3:1 zwyciężyli siatkarze z "Kraju Kawy", natomiast w tym najważniejszym spotkaniu na poziomie półfinału 3:0 wygrali "Biało-Czerwoni".

Polska - Brazylia. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 17 na 18 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Siatkarze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Chizoba Neves w barwach reprezentacji Brazylii Marcin Golba AFP





Bułgaria - Polska. Skrót meczu [WIDEO] Polsat Sport