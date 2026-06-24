Polska - Belgia. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO ,TV]

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Belgia. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze po pierwszym tygodniu rywalizacji w Lidze Narodów mogą mieć mieszane uczucia. Zawodnicy Nikoli Grbicia odnieśli dwa zwycięstwa i doznali dwóch porażek 2:3 (ze Słowenią i Japonią - red.). Warto jednak podkreślić, że zespół występował w mocno rezerwowym składzie.

Teraz Polacy będą mieli jednak szczególną motywację, ponieważ rozegrają mecze przed własną publicznością. Grupa 5 w tym tygodniu będzie rywalizowała w Arenie Gliwice, a "Biało-Czerwoni" w pierwszym spotkaniu zmierzą się z Belgią. Belgowie, podobnie jak nasz zespół, mają na koncie jak na razie dwa zwycięstwa i dwie porażki.

Oba zespoły spotkały się dosyć dawno, bo niespełna trzy lata temu podczas kwalifikacji olimpijskich. Wówczas Polacy triumfowali 3:2. Po raz ostatni Belgia triumfowała nad naszymi siatkarzami w 2007 roku i miejmy nadzieję, że ta statystyka nie ulegnie dziś zmianie.

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Jan Firlej Piotr Matusewicz East News

Bartosz Gomułka w barwach reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe





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